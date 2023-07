Il costume è minuscolo: Sabrina Salerno senza freni

Sabrina Salerno è una garanzia di qualità e bellezza, rimettendo tutte le altre influencer in riga con le sue ultime foto.

La conduttrice e cantante mantiene ancora un grande fascino, unendo più generazioni: quella che l’hanno ammirata in tv negli anni Ottanta e Novanta, nonché quanti l’hanno scoperta sui social anche di recente.

Rimane sempre una regina della scena italiana e non potrebbe essere altrimenti: Sabrina Salerno è ancora una protagonista attiva, che non manca di entusiasmare i fan. Il fisico prorompente è stato l’oggetto del desiderio di più generazioni, la sua vitalità ha spesso stupito.

Non è un caso come abbia avuto anche successo varcando i confini italiani, un po’ come Raffaella Carrà ha trovato in Spagna una seconda patria, figurando terza nell’edizione iberica del “Cantante mascherato”. Tornata in patria si è mostrata come meglio non poteva.

Sabrina Salerno spettacolare in costume

È sempre stata al centro della musica, sperimentando vari generi e rimanendo sempre in vetta alle classifiche. Le sue hit hanno segnato un’epoca, le sue partecipazioni al festival di Sanremo da cantante nel 1991 insieme a Jo Squillo e da conduttrice con Amadeus hanno lasciato il segno.

Così come impressionano le ultime foto della showgirl, che sui social è sempre molto apprezzato. L’estate è nel vivo, c’è il contributo di chi ne è stata sempre protagonista: Sabrina Salerno infiamma i fan, basta il costume e la scottatura per impressionare.

La cantante si mostra in tutto il suo splendore, le sue forme abbondanti sono sempre valutate con gioia dai tanti fan. Il segreto di bellezza lascia di stucco, perché l’età della Salerno non è un mistero e impressiona anche le colleghe più giovani: a 55 anni è ancora al centro dell’attenzione, la sua forma è da fare invidia, frutto di un costante allenamento e della voglia di rimanere sempre attiva e al centro dell’attenzione.

Il pubblico apprezza e aumenta il suo gradimento, basti pensare come su Instagram sia arrivata a 1,2 milioni di fan. Una flotta di fan che attraversano più generazioni, da chi si accontentava di vederla in tv e leggere qualche giornale, a quanti ne conoscono vita, morte e miracoli attraverso i social e il sito internet. Una bellezza al naturale, come ha avuto spesso modo di ricordare: Sabrina Salerno ha spesso smentito di aver fatto uso di chirurgia estetica per migliorare il suo corpo.