Colpaccio Napoli, che affare a zero: arriva dalla Premier

Il Napoli vuole stringere i tempi sul mercato. Il presidente Aurelio De Laurentiis finora è fermo alla cessione di Kim al Bayern Monaco

I campioni d’Italia sono ancora fermi alle celebrazioni e ai festeggiamenti per la conquista del terzo scudetto della storia. Fino a questo punto l’unica mossa concreta in sede di mercato annunciata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stata l’ingaggio del nuovo allenatore, il francese Rudi Garcia che ha preso il posto del dimissionario Luciano Spalletti.

I tifosi azzurri, ancora ebbri di felicità per il terzo tricolore della storia, iniziano a nutrire qualche perplessità sulle reali intenzioni della società in questa sessione di mercato. Gli addii di Spalletti e del direttore sportivo Giuntoli sono stati accolti con un briciolo di legittima preoccupazione in vista della prossima annata calcistica.

Il presidente ha voluto rassicurare tutti, sottolineando come il mercato sia appena all’inizio e che l’estate scorsa quasi tutti i rinforzi consegnati a Spalletti fossero arrivati a Napoli negli ultimi dieci giorni di campagna acquisti, ad agosto inoltrato. Ora l’obiettivo prioritario è la sostituzione di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco tramite il pagamento della clausola da quasi 60 milioni di euro.

Obiettivo che pare a un passo dall’essere centrato: sarebbe stato trovato infatti l’accordo con il difensore giapponese del Borussia Dortmund, Itakura. Un altro centrale che proviene dal sud est asiatico, un mercato che interessa sempre di più ai club della nostra Serie A. Nel frattempo però la dirigenza partenopea è al lavoro per rinforzare altri reparti.

Super colpo Napoli, l’affare è a parametro zero: è un big della Premier League

In primis l’attacco che potrebbe perdere elementi importanti come Hirving Lozano e Matteo Politano. E proprio per il ruolo di attaccante esterno il management azzurro ha individuato il rinforzo ideale nel trentenne esterno Wilfried Zaha. La stella della Nazionale ivoriana è attualmente senza contratto avendo deciso di non rinnovare il contratto con il Crystal Palace, il club in cui ha militato per tanti anni.

Nelle ultime ore gli agenti dell’attaccante ivoriano avrebbero avuto dei contatti esplorativi con il Napoli, come con altri club come il Galatasaray e il Paris Saint Germain. Il club campione d’Italia non è l’unico del nostro campionato a seguire Zaha: anche la Lazio di Sarri e Lotito è interessata ad acquisirne le prestazioni. Si annuncia un’intrigante e accesa lotta di mercato, vedremo chi riuscirà a spuntarla.