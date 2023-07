Spalletti alla Juventus: Giuntoli ha già deciso, l’annuncio

Il destino della Juventus si colora sempre più d’azzurro, dopo Giuntoli può arrivare anche Spalletti a Torino ripetendo il duo dello scudetto.

Rivoluzione vera e propria in casa bianconera, il tecnico che ha vinto il titolo con il Napoli potrebbe ripartire dalla Juventus dopo il periodo sabbatico, lo ha rivelato Fabio Santini in una diretta recente su TV Play_CM.IT.

La Juve pensa al presente ma soprattutto al prossimo futuro, muovendo la carta che più appassiona i tifosi. Il rapporto tra Max Allegri e la piazza è ai minimi storici, non è un caso come gli alibi siano definitivamente caduti con l’arrivo di Cristiano Giuntoli.

Il nuovo direttore tecnico non guarderà in faccia nessuno, e proprio per questo si guardano già i nomi che potranno rilanciare definitivamente la squadra. Quello di Luciano Spalletti è un profilo che piace da tempo, potrebbe essere il tecnico di Certaldo l’uomo della riscossa per i bianconeri.

Spalletti alla Juve, i dettagli

La stagione 2023-24 potrebbe rimettere tutto in discussione, anche la partecipazione alle coppe europee. Con o senza Conference League farà la differenza, giocare solo la Serie A per conquistare un posto tra le prime quattro non è più obiettivo accettabile.

Ecco allora come l’opzione di Giuntoli sia quella di non perdere tempo, come rivelato da Fabio Santini, a Tv Play_CMIT, c’è una mossa che scatena un effetto domino: “Il segnale di presagio per la rivoluzione c’è, Manna è stato nominato responsabile della prima squadra, mosse psicologiche che la Juve attua per cercare di mettere Allegri fuori dai piedi”.

Il peso dell’attuale tecnico era cresciuto nell’ultima stagione, approfittando del marasma societaria e di una giustizia sportiva diventata troppo invasiva anche per le sorti della squadra in campo. Ripartendo da zero, c’è ora la consapevolezza di un possibile blitz per Santin, con tanto di date: “Giuntoli ha fatto di tutto per portarlo al Napoli, ora cercherà di avere Spalletti alla Juve. Se non ci riuscirà in questa sessione, cercherà di farlo a gennaio per giugno 2024”.

L’anno sabbatico, in questo caso, sarebbe rispettato in pieno ma con un motivo in più per accelerare il tutto. Arrivare senza un accordo a giugno 2024 porterebbe a valutare un altro contesto prestigioso, come la panchina della Nazionale: in caso di flop europeo, Roberto Mancini potrebbe lasciare anticipatamente e la Federazione punterebbe su Spalletti per conquistare l’accesso (non scontato, ahinoi) al mondiale del 2026.