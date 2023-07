Lady Immobile: il bikini lascia poco all’immaginazione

By

Jessica Melena stupisce ogni giorno di più grazie al suo fisico mozzafiato. La moglie del bomber biancoceleste, infatti, si mostra in tutto il suo splendore tramite i social.

Jessica Melena attira sempre più persone sul suo profilo Instagram, tanto che oramai è diventata un influencer a tutti gli effetti. A far volare il suo profilo, che oggi conta un milione di follower, non è solo la sua straordinaria bellezza.

Jessica, infatti, è sposata con il noto attaccante della Lazio e della nazionale italiana Ciro Immobile, con il quale ha quattro figli: Michela, Giorgia, Mattia e Andrea, nati rispettivamente nel 2013, 2015, 2019 e 2022.

I due si conobbero nel 2012, durante l’avventura con la maglia del Pescara dell’attuale numero diciassette biancoceleste. Nel 2014 hanno coronato il loro sogno unendosi in matrimonio. In attesa di ricominciare la stagione, la famiglia Immobile si sta concedendo qualche giorno di relax, con la bella Jessica che lascia tutti senza fiato grazie ai contenuti condivisi sui social.

Jessica incanta, follower a bocca aperta: lo scatto è da urlo

Come già accennato, è tempo di vacanze per la famiglia Immobile. Prima di tornare ad allenarsi per la nuova stagione, Ciro e famiglia si stanno concedendo un pò di relax sulle splendide spiagge di Ibiza.

Ed è qui che Jessica da il meglio di se, mostrandosi in tutto il suo splendore. Nello scatto possiamo ammirarla al fianco di Ciro Immobile, con un costume a due pezzi che ne risalta il fisico pazzesco. Ad attirare l’attenzione, però, è un lato A a dir poco esplosivo, che manda in estasi tutti i follower.

Nonostante i quattro figli, Jessica si mantiene in uno stato di forma pazzesco, come testimoniano anche i commenti ricevuti sotto i vari scatti. “Complimenti per il fisico nonostante i quattro figli” e “quattro figli e un fisico da paura, complimenti”, sono solo alcuni dei messaggi arrivati a Jessica.

Oltre al fisico e alle curve perfette, Jessica è molto amata sui social soprattutto per il grande amore con il calciatore che, a detta di molti, è vero e puro come pochi. Oltre a questo c’è anche il fatto che Jessica condivide molto della sua vita privata, soprattutto con i figli. Questa cosa è molto apprezzata dai fan, che hanno il piacere di vederla anche mentre gioca con i bambini. La semplicità di Jessica ha di fatto rapito tutti, visto che il seguito che ha su Instagram cresce a dismisura. In attesa di tornare alla vita di tutti i giorni Jessica può continuare ad incantare tutti, con le sue curve pronte a lasciare senza fiato ancora una volta.