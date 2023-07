Napoli tradito: pronto a dire sì a Sarri

Azzurri intenzionati a non svendere il proprio tesserato, la Lazio ci prova sul serio: Sarri vuole puntellare la rosa con un esterno d’attacco di valore.

Il mercato del Napoli in questo momento, e a poche ore dall’inizio ufficiale della stagione a Dimaro, è in stand by. Probabilmente a causa della ben nota cessione di Kim Minjae al Bayern Monaco: ufficializzata questa gli azzurri avranno carta bianca per acquistare un nuovo difensore e altri interpreti necessari a migliorare la rosa.

Tuttavia, in questo momento la società partenopea è attenta al contempo a non svendere i propri calciatori che, dopo l’ultima stagione importante, hanno acquisito un rinnovato appeal di mercato. De Laurentiis non è solito svendere i suoi tesserati e pertanto ci si aspetta un presidente azzurro agguerrito sul fronte cessioni.

Nelle ultime ore uno dei protagonisti dello scorso campionato, sebbene non abbia giocato tutte le partite per disparati motivi, è finito a sorpresa sul mercato. Piace tantissimo a Maurizio Sarri che, in questo momento, deve risolvere la mancanza di un esterno d’attacco.

Napoli, interesse Lazio per Politano: è l’alternativa a Berardi

Ci sarebbero stati già dei contatti tra l’agente dell’esterno e la società romana. La Lazio da un lato ha un occhio di riguardo per la situazione Milinkovic-Savic, molto complessa e con Lotito pronto a guadagnare quanto più possibile dalla sua vendita, e dall’altro osservano colui il quale potrebbe diventare il nuovo esterno d’attacco nella rodata macchina di Sarri.

Il sogno è Domenico Berardi ma le recenti dichiarazioni di Giovanni Carnevali circa il futuro dell’esterno calabrese lasciano intendere che la trattativa tra neroverdi e biancocelesti sarà da considerarsi alla stregua di una telenovela: gli emiliani per cedere il loro uomo-simbolo chiedono almeno 30 milioni, una cifra gigantesca per le casse della Lazio.

Per questo motivo è sbucato fuori il nome di Matteo Politano che a Napoli sta bene ma che potrebbe fargli piacere giocare ancora di più (quest’anno si è alternato sapientemente con Hirving Lozano mostrando grande professionalità e quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente).

Quindi non è impossibile pensare una sua cessione: gli azzurri per lasciar partire il loro numero 21 chiedono almeno dai 15 ai 17 milioni di euro. Cifre non impossibili per la Lazio, ma tutto dipenderà dalla volontà di chiudere o meno per Berardi, il primo vero obiettivo dei biancocelesti.