Triplo addio Napoli: Rudi Garcia ha dato l’ok

Rudi Garcia pronto a cominciare la sua avventura a Napoli: dato l’ok per la cessione in prestito di tre calciatori

La curiosità attorno all’operato di Rudi Garcia è tanta e ricorda quella che circondò lo stesso Luciano Spalletti all’indomani del suo approdo a Napoli: molti storsero il naso per un tecnico fermo da due anni e non intuirono le potenzialità che il toscano, con grande lavoro e sacrificio, avrebbe messo in campo dominando un campionato.

Si ripetono dunque per certi versi le medesime dinamiche con la differenza che il tecnico francese possiede la squadra campione d’Italia che finora ha perso solo un tassello (Kim Minjae al Bayern Monaco). Dunque i presupposti sono ottimi e in queste ora la priorità è il lavoro sul campo oltre che sul mercato: l’ex allenatore di Roma e Lione avrebbe dato già il suo assenso alla cessione in prestito di tre calciatori che non sarebbero funzionali al suo gioco.

Napoli, tripla cessione in prestito: ok di Garcia

Garcia non vede l’ora di cominciare andando a conoscere uno a uno gli interpreti che la scorsa stagione hanno dominato un campionato fin dall’inizio. Oltre ai pezzi grossi della squadra, l’allenatore transalpino vorrebbe interagire con coloro i quali sarebbero destinati a lasciare la squadra andando in prestito per un anno.

Tra di essi ci sarebbero Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho. Tre calciatori che, almeno stando a quanto riferisce il ‘Il Mattino’, sarebbero pronti a salutare la squadra campione d’Italia andando a giocare con continuità in piazze di media-bassa classifica cosicché da migliorare le proprie capacità e aumentare i minuti nelle gambe.

L’esterno ex Frosinone, trattenuto l’anno scorso da Spalletti quasi a sorpresa, potrebbe andare in prestito al Lecce avendo quasi sicura la titolarità. Discorso diverso invece per Gianluca Gaetano che sul mercato possiede molti più estimatori: nelle ultime ore – riferisce ‘Il Mattino’ – si sono fatte avanti non solo Empoli e Udinese ma anche il Parma, una delle favorite per tornare in Serie A l’anno prossimo.

Quanto a Folorunsho, tornato a Napoli dopo un ottimo anno a Bari e nel quale ha sfiorato la promozione, il discorso è diverso: prima di essere girato in prestito dovrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza. Le parti sarebbero disposte a prolungare il sodalizio fino al 2027. Sul centrocampista italiano, ma di chiari origini nigeriane, è forte l’Hellas Verona che ha superato l’Empoli nelle ultime ore.