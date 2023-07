‘Scelto’ l’erede di Kim: arriva da una big di Serie A

Tanti i nomi accostati al Napoli nelle scorse settimane, qualcuno arriverà per il dopo Kim, proviamo a capire chi.

Mentre le altre squadre piazzano i primi colpi, gli azzurri sono lì ad aspettare. Senza fretta, visto che sono loro adesso la squadra da battere ed a quanto pare, Aurelio De Laurentiis non ha nessuna voglia di modificare più di tanto quella che è una squadra che si è rivelata vincente.

Certo, allenatore e direttore sportivo sono partiti, ma quella è stata una loro scelta e non del presidente partenopeo. Qualcuno però andrà via e si spera in casa Napoli che non sia Victor Osimhen. La volontà della società sarebbe quelle di trattenerlo almeno per un altro anno ed offrirgli un ingaggio di tutto rispetto. Chi invece non potrà trattenere il Napoli è l’ottimo coreano, Min-jae Kim che vedrà a breve la sua clausola rescissoria pagata dal Bayern Monaco.

Trovato il dopo Kim, colpo in Serie A

Il difensore ventiseienne ha già dato un gran contributo alla vittoria dello scudetto del Napoli ed ora, ad un solo anno dal suo acquisto per circa 20 milioni, ne varrebbe circa 50 grazie alla clausola che ai bavaresi basterà pagare.

La trattativa con i tedeschi, ha ovviamente azionato la macchina della caccia al nome. Si cerca ora di capire con chi il Napoli sostituirà il suo numero 3 e se ne fanno già tanti da Le Normand a Scalvini, passando per quelli nuovi che vengono fuori quasi ogni giorno.

A parlare di un possibile arrivo dopo la cessione di Min-jae Kim per cui si attende solo l’ufficialità, è uno degli ex difensori più amati dell’epoca Maradona. Ex compagno di squadra dell’argentino, difensore atipico capace di battere rigori e punizioni, ma anche di far letteralmente tremare il San Paolo per un gol alla Juventus nella Coppa UEFA 1988/89: Alessandro Renica.

L’ex difensore azzurro ha scelto il suo preferito ed è Nikola Milenkovic della Fiorentina. In un’interessante intervista a Il Mattino, il classe ’62 ha spiegato come mai proprio il serbo: “Se proprio dovessi dirne uno, allora sceglierei Milenkovic. Ha esperienza per poter subentrare al posto di Kim, gioca da anni in Serie A con ottimi risultati, poi ha le caratteristiche giuste per la difesa del Napoli”.

L’ex libero ha dato il suo suggerimento, chissà che la società non voglia coglierlo. Il difensore nato a Belgrado nel 1997, ha ad oggi un valore di mercato di 25 milioni.