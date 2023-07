Guendalina Tavassi, il top fatica a contenere tutto: le curve esplodono

Guendalina Tavassi è sempre più esplosiva sui social. Uno degli ultimi contenuti pubblicati, infatti, è a dir poco bollente.

Guendalina Tavassi continua ad infuocare i social, più precisamente Instagram. La bella romana è sempre molto propensa a condividere i suoi scatti “provocanti”, e questo rende il suo profilo sempre movimentato.

I contenuti che carica quotidianamente, infatti, fanno sempre molto discutere, scatenando spesso e volentieri anche dei dibattiti nei commenti. Anche i like ovviamente non possono mancare, visto che la maggior parte dei suoi follower apprezza e non poco gli scatti che la ritraggono in pose da bollino rosso.

A tal proposito, l’ultima foto caricata non è stata da meno. Guendalina, grazie alle sue forme esplosive, si mette in mostra rendendo l’estate ancora più calda.

Guendalina Tavassi è esplosiva, fan senza fiato: le curve sono da urlo

Guendalina Tavassi, come già accennato, infiamma sempre di più il suo profilo Instagram, arrivato a quota 1,3 milioni di follower.

Dopo un anno di lavoro, Guendalina si sta godendo da qualche giorno un pò di serenità e relax presso San Felice Circeo, località situata in provincia di Latina. In queste circostanze la bella romana da il meglio di se, mostrandosi in tutto il suo splendore.

Nello scatto in questione possiamo ammirarla con un pantalone marrone chiaro, abbinato ad un top di colore nero. Il top lascia intravedere un fisico da urlo, a testimonianza di quanto Guendalina si mantenga in forma. Ad attirare l’attenzione, però, è un lato A a dir poco esplosivo, con il top che riesce a contenerlo con grande fatica.

“Stupenda come sempre” e “sempre più bella”, sono solo alcuni dei commenti sotto il contenuto in questione. Ovviamente non mancano reazioni negative da parte dei follower, che nei commenti mostrano tutto il proprio disappunto. Guendalina ha sempre dimostrato di non farsi toccare da certi commenti, che spesso e volentieri evita anche di commentare.

In attesa di ritornare alla vita di tutti i giorni, Guendalina si gode ancora sole e mare, mettendo in mostra tutta la sua esplosività per la felicita dei follower più assidui. Le curve da capogiro della bella romana sono pronte a lasciare ancora a bocca aperta, con i follower già in trepidante attesa di un nuovo scatto.