Operazione bomba in Serie A, torna Niang

Clamorosa operazione di mercato: a distanza di anni M’Baye Niang torna in Serie A. Ecco tutti i dettagli del ritorno dell’ex rossonero

C’era una volta il ‘trio delle creste’ formato da Balotelli, El Shaarawy e Niang. Correva la stagione 2012-13, il Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal secondo posto in campionato dopo il testa a testa con la Juventus di Antonio Conte, avvia in estate un vero e proprio ricambio generazionale della rosa.

Via tanti veterani, che decidono di proseguire altrove la carriera o di appendere le scarpette al chiodo, tra cui Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf e Pippo Inzaghi. Inoltre, salutano anche le due stelle Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva che si trasferiscono all’ambizioso Paris Saint-Germain.

Orbene, un po’ per caso e un po’ per fare, come si suol dire, di necessità virtù, Allegri affida le chiavi dell’attacco rossonero a tre giovani di sicuro talento e di belle speranze: Mario Balotelli, Stephan El Shaarawy e M’Baye Niang.

Tre ventenni che sfoggiavano la ‘cresta’ e che soprattutto erano sulla cresta dell’onda. Insomma, sembrava che il futuro fosse dalla loro parte, con il ‘Diavolo’ che rialzava la cresta, pardon, la testa con un tridente di ventenni che volevano spaccare il mondo (del calcio).

Operazione bomba in Serie A, Niang nel mirino della Salernitana

Invece, come spesso è accaduto nella storia del calcio, le cose sono andate molto diversamente. A parte il ‘Faraone’, che con umiltà e determinazione è rimasto in Serie A, quindi in uno cinque principali campionati del mondo, reinventandosi rincalzo di lusso nella Roma di José Mourinho, gli altri due sono progressivamente usciti dal circuito del grande calcio.

Niang e Mario Balotelli, sprecando il loro talento, in questi anni hanno girovagato per la periferia del calcio non trovando quella consacrazione sulla quale quando erano ancora sulla ‘cresta’, o, meglio, quando avevano la ‘cresta’, tutti gli addetti ai lavori scommettevano.

Tuttavia, per il senegalese con nazionalità francese inaspettatamente potrebbero spalancarsi le porte della Serie A. Dopo la retrocessione in Ligue 2 dell‘Auxerre, nelle cui ha militato nella scorsa stagione, M’Baye Niang non ha rinnovato il contratto ed è, pertanto, alla ricerca di una nuova squadra.

Ebbene, il classe ’94, secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, sarebbe stato sondato dalla Salernitana. Tuttavia, sulle tracce dell’ex esterno del Milan ci sarebbero anche il Las Palmas, neopromossa nella massima serie spagnola, e il club turco del Konyaspor.

Con l’Arabia Saudita che resta un’opzione da non scartare, Niang sfoglia la margherita, con il suo futuro professionale che a distanza di anni potrebbe essere ancora nella nostra Serie A.