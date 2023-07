Sara Croce, sotto il vestito niente: si vede (quasi) tutto

Sara Croce osa sempre di più: sotto il vestito niente, tanti i centimetri di pelle nuda. Visione vietata ai deboli di cuore

Per la felicità dei suoi follower e fan l’ex ‘bonas’, Sara Croce, di ‘Avanti un altro’, il popolare game show condotto da Paolo Bonolis, sta per tornare.

Dopo un anno sabbatico, durante il quale ha ceduto a Sophie Codegoni lo scettro e la corona di ‘più bella e sexy’ del Minimondo del game show targato Mediaset, la modella e infulencer è pronta a tornare in tv in una veste inedita.

Infatti, Sara Croce, mettendo a frutto lo studio della recitazione cui si è dedicata in quest’ultimo anno in cui è stata lontana dalle telecamere, molto probabilmente debutterà come attrice in una fiction prodotta dall’azienda del Biscione.

Sara Croce illegale: si vede (quasi) tutto

Comunque, a beneficio degli impazienti, di chi non sta più nella pelle all’idea di poterla ammirare sul piccolo schermo nelle vesti di attrice Sara Croce ha offerto un piccolo saggio delle sue doti ‘attoriali’ postando sul suo profilo Instagram, dove vanta oltre un milione di follower, uno scatto in cui è ritratta con un outfit che a tutti, come per un riflesso pavloviano, ha fatto ritornare alla mente il cult movie, firmato dal compianto Carlo Vanzina, ‘Sotto il vestito niente‘.

La modella, influencer e prossima attrice nella foto di cui sopra è inguainata in un vestito total white che presenta vistosi tagli nella parte superiore. Paradisiaci squarci che lasciano scoperti il ventre ultrapiatto, l’ombelico e il delizioso décolleté con tanto di capezzoli in vista per l’assenza del reggiseno.

Tanti i centimetri di pelle nuda esibita nella suddetta foto, che le poche strisce di tessuto bianco non possono occultare a dovere, da spingere un follower a domandare (retoricamente) se un simile look sia legale.

No, che non lo è! Sara Croce, così ‘svestita’, è da infarto ed è in grado di mandare in tilt i social network e il web come un attacco degli hacker di ‘Anonymous’. Insomma, giocando con il suo cognome, Sara è…croce e delizia del web anche se per il suo esercito di follower, ne siamo sicuri, è solo una goduria per gli occhi.

Del resto, dopo la fine della sua tormentata storia d’amore con il calciatore Gianmarco Flory, cresciuto nelle giovanili della Juventus e attualmente in forza al Derthona che milita in Serie D, come confessato nel corso dell’intervista concessa recentemente al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, nella vita di Sara Croce d’ora in poi ci sarà spazio solo per ‘gli amici, la famiglia, il divertimento e tanto lavoro‘.

E se la foto di cui sopra è uno dei frutti della svolta impressa alla sua vita, i suoi follower, al settimo cielo, non possono che approvare.