Firma col Napoli: colpo di scena ed estasi azzurra

Dopo aver salutato Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, Il Napoli è riuscito a raggiungere un accordo che fatto gioire i tifosi azzurri.

Dopo aver detto addio prima a Luciano Spalletti e poi a Cristiano Giuntoli (diventato il nuovo Football Director della Juventus), l’attenzione del Napoli è tutta rivolta verso la campagna acquisti per la prossima stagione. Quest’ultima, dopo la compilazione del calendario della Serie A 2023/24, è di fatto iniziata.

Il team partenopeo inizierà a difendere lo Scudetto vinto con Luciano Spalletti dalla trasferta di Frosinone del prossimo 19 agosto. Dopo la sfida contro la squadra guidata da Eusebio Di Francesco, il Napoli sfiderà in casa il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il calendario, almeno per inizio campionato, è stato sicuramente benevolo nei confronti del team guidato da Rudi Garcia, considerando che nelle prime dodici giornate dovrà affrontare solo due scontri diretti (ed entrambi in casa): il primo sarà contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, mentre il secondo sarà con il Milan di Stefano Pioli.

Tuttavia, in attesa che inizi il prossimo campionato, il Napoli è al lavoro per regalare a Rudi Garcia una squadra che possa difendere sia il titolo vinto l’anno scorso che disputare una grande Champions League (il grande obiettivo di Aurelio De Laurentiis). Un primo passo è già stato fatto, visto che in queste ore è arrivata una firma davvero importante per il team partenopeo.

Calciomercato Napoli, tutto fatto per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo: il capitano percepirà uno stipendio da 3 milioni di euro

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, è tutto fatto per il rinnovo del capitano, ed uno dei massimi protagonisti dello Scudetto, Giovanni Di Lorenzo. Il terzino destro, una volta che saranno limati tutti i dettagli, firmerà un contratto da 3 milioni di euro fino o al 2027 o al 2028.

Se Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka e Kim Min-Jae erano i giocatori ‘più tecnici’, Giovanni Di Lorenzo rappresentava la vera anima del Napoli che si è poi laureato campione d’Italia. Il terzino, di fatto, è stato presente in questa stagione così storica per i colori azzurri, concedendo pochi scampoli a chi gli ha fatto da riserva nell’ultima annata: Zanoli e Bereszynski.

Proprio in questi ultimi giorni, oltre al sostituto di Kim Min-Jae, il Napoli è al lavoro per cercare la riserva dell’anno prossimo di Giovanni Di Lorenzo. Il profilo più ‘caldo’ è sicuramente quello di Davide Faraoni del Verona. L’operazione è molto avviata, anche perché il club veneto ha già dato il suo consenso per la cessione di uno dei suoi perni di questi ultimi anni.