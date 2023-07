Colpo di scena Pasalic: maxi offerta per il centrocampista

Prove tecniche di separazione tra l’Atalanta e il centrocampista croato Mario Pasalic: offerta interessante avanzata nei confronti della Dea.

Nato in Germania ma di nazionalità croata, il centrocampista Mario Pasalic cinque anni dopo può lasciare l’Atalanta. A portare il classe 1995 in Serie A fu il Milan che decise di accaparrarsi il cartellino del calciatore a titolo temporaneo dal Chelsea, era l’estate del 2016. Due anni dopo e al termine di una serie di altri prestiti, i Blues cedettero il suo cartellino proprio alla Dea.

Operazione di prestito con diritto di riscatto per il club nerazzurro che pagò il suo cartellino un totale di 16 milioni di euro, soldi assolutamente ben spesi visto l’apporto che la mezzala, all’occorrenza trequartista, ha dato al club di Gian Piero Gasperini in tutti questi anni.

Durante l’attuale sessione di calciomercato il nome di Pasalic è tornato a farsi caldo al punto che già diversi club italiani e non solo gli hanno nuovamente messo gli occhi addosso. Proprio in questi giorni un prestigioso club ha offerto all’Atalanta una offerta davvero difficile da rifiutare.

Offerta per Mario Pasalic dell’Atalanta: la risposta del club

Stando a quanto riportato da Sky Sport, all’estero avrebbero iniziato a fare sul serio nei confronti di Pasalic. Pare infatti che ad essersi mosso in maniera concreta per il calciatore sia stato il Fenerbahce. Società con sede ad Istanbul, in Turchia, che vorrebbe consegnare nella mani di mister Ismail Kartal un nuovo rinforzo a centrocampo.

Dopo aver chiuso per l’altro ex Serie A Edin Dzeko, i gialloblù sono tornati a guardare in Italia per rinforzare la propria rosa. Pare che l’offerta avanzata all’Atalanta si aggirerebbe intorno ai 15/20 milioni di euro, somma assolutamente interessante nei confronti di un club che però non sembra avere intenzione di cedere, o almeno non sembra intenzionata a cedere quella cifra.

Il ventottenne croato a quel prezzo non si muove da Bergamo: per convincere la società con a capo della famiglia Percassi ci vorrebbero circa 30 milioni di euro. In quel caso, oltre a rientrare della somma spesa cinque anni fa, la Dea darebbe anche vita ad una ricca plusvalenza. Anche se al momento il giocatore non sembrerebbe gradire la destinazione.

La somma richiesta pare tuttavia troppo alta ed è lecito immaginare che il Fenerbahce prenderà in considerazione ulteriori alternative. In casa Atalanta rimangono comunque tanti i calciatori che potrebbero salutare nel corso di questa finestra di calciomercato.