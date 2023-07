Napoli, l’indizio che svela un altro nuovo sponsor

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, in attesa di accogliere eventuali nuovi acquisti, potrebbe cambiare uno dei suoi sponsor.

Dopo aver detto addio sia a Luciano Spalletti che a Cristiano Giuntoli, il Napoli campione d’Italia sa dove inizierà a difendere lo Scudetto appena conquistato: ovvero dal Benito Stirpe di Frosinone. Lo scorso mercoledì, infatti, c’è stata la compilazione che ha regalato agli uomini di Rudi Garcia proprio il team ciociaro, appena neopromosso.

Lo stesso Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Frosinone al posto di Fabio Grosso, ha parlato così della gara del prossimo 19 agosto contro il team partenopeo: “Salvezza? Proveremo a dare filo da torcere a tutti, anche al Napoli”. Dopo la gara con i ciociari, almeno sulla carta, il calendario degli azzurri continua ad essere abbordabile.

Il Napoli, infatti, nelle prime dodici giornate di campionato avrà di fronte a sé solo due scontri diretti, tra l’altro entrambi si giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona: ovvero quello contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri alla terza giornata e quello contro il Milan di Stefano Pioli al decimo turno. Tuttavia, in attesa dell’inizio della prossima Serie A, Aurelio De Laurentiis può esultare per un nuovo sponsor.

Napoli, Ebay possibile nuovo sponsor al posto di Amazon

Tramite alcune foto che diventate subito virali sui social, infatti, si è potuto notare come sulle maniche delle maglie azzurre non ci sia più il marchio di Amazon, ma quello di Ebay. Un altro indizio, invece, arriva direttamente da Dimaro (dove il ritiro degli azzurri inizierà il prossimo 14 luglio).

Lo storico ‘Napoli Summer Village’, ovvero il villaggio dedicato per i tifosi azzurri, sarà chiamato ‘powered by Ebay’. Tuttavia, quello tra Amazon ed Ebay non sarà l’unico avvicendamento sulla maglia del Napoli campione d’Italia. La squadra di Aurelio De Laurentiis, infatti, ha cambiato anche il proprio main sponsor, visto che dall’anno prossimo non ci sarà più il marchio ‘Lete’, che lascia il team partenopeo dopo la bellezza di 18 anni, ma quello di MSC Crociere.

Ma i tifosi del Napoli, oltre alle novità riguardanti le maglie dell’anno prossimo, sperano che a Dimaro ci sia anche qualche nuovo acquisto. Dal punto di vista del mercato in entrata, infatti, Aurelio De Laurentiis è al lavoro soprattutto per cercare il sostituto di Kim Min-Jae, volato in Germania per giocare con la maglia del Bayern Monaco. I nomi principali sulla lista del patron partenopeo sono sicuramente quelli di Le Normand della Real Sociedad, di Itakura del Borussia Monchengladbach e Kilman del Wolverhampton.