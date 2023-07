Napoli: colpo da 50 MLN, arriva il pupillo di Garcia

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo di calciomercato importante da 50 milioni. E’ il pupillo di Rudi Garcia.

Rudi Garcia sta iniziando a dare la sua impronta a questo Napoli e quindi non sono da escludere acquisti consigliati direttamente dal tecnico transalpino soprattutto in caso di partenze importanti.

E, secondo quanto riferito da L’Equipe, Rudi Garcia ha consigliato al Napoli di prendere un suo pupillo in questo calciomercato. Un colpo non sicuramente semplice considerando il prezzo di 50 milioni di euro e la concorrenza. Ma resta una pista da seguire con attenzione soprattutto in caso di una partenza di Osimhen considerando che stiamo parlando di uno dei più cercati.

Calciomercato Napoli: colpo in attacco, eco chi arriva

Il Napoli sta iniziando a guardare con attenzione come muoversi sul calciomercato soprattutto in entrata. Per adesso la squadra partenopea ha fatto sicuramente poco e questo preoccupa un po’ i tifosi considerando anche i movimenti che gli altri club hanno messo a segno in questa prima parte. Ma ancora tutto può succedere e per questo motivo la speranza di arrivare il prima possibile alla fumata bianca considerando che stiamo parlando di un calciatore molto importante anche in chiave futura.

Rudi Garcia avrebbe messo tra gli obiettivi di calciomercato del suo Napoli Moussa Diaby del Bayer Lerverkusen. Il calciatore piace molto al tecnico transalpino e quindi è uno dei nomi possibili anche se non è semplice arrivare alla fumata bianca. Il prezzo di 50 milioni e la sua volontà di preferire la Premier League complicano un po’ la situazione.

Ma da parte dei partenopei c’è la voglia di fare un tentativo per capire meglio se per caso ci sono possibilità di arrivare all’accordo. La speranza è sicuramente quella di una fumata bianca, ma ad oggi le possibilità sono davvero poche considerando che il calciatore ha voglia di sposare un progetto diverso.

Mercato Napoli: Diaby è un obiettivo

Moussa Diaby è un obiettivo di calciomercato del Napoli su suggerimento di Rudi Garcia. Si tratta di un nome che piace molto al tecnico dei partenopei e per questo motivo un tentativo quasi certamente ci sarà.

Poi non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se arriverà una apertura oppure si continuerà sulla strada di un mancato accordo per la volontà del giocatore.