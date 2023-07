Florentino lo richiama, Giuntoli dice subito sì

By

Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, lo richiama, Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, dice subito ‘sì’

Con le sue prime dichiarazioni da nuovo Football Director (“Mio padre mi ha inculcato la juventinità da piccolo. Facevo 8 ore di pullman per vedere la Juventus“) Cristiano Giuntoli è subito entrato nel cuore dei suoi nuovi tifosi indispettendo nel contempo quelli che lo erano fino a qualche giorno fa.

A sintetizzare al meglio la reazione dei tifosi azzurri alla professione di fede juventina di Giuntoli è stato, manco a dirlo, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis: “Non me l’aspettavo proprio, mi ha colto decisamente di sorpresa. Se mi fossi accorto della sua fede calcistica me ne sarei liberato prima”.

Comunque, ora è acqua passata. Sia il Napoli sia Giuntoli, al quale i supporter azzurri devono sempre essere riconoscenti per il fondamentale contributo nella conquista del terzo scudetto, hanno voltato pagina.

D’altra parte, l’ex Direttore sportivo azzurro deve rimboccarsi le maniche, altro che abbandonarsi ai ricordi del suo imprinting juventino. Entrare nel cuore dei tifosi con frasi ad effetto è facile, difficile è il rimanervi in quanto è in funzione dei risultati conseguiti in campo.

Real Madrid, ipotesi Allegri per il dopo Ancelotti

Con una quasi ventennale carriera da dirigente sportivo alle spalle Giuntoli sa bene che nel calcio i sentimenti sono estremamente mutevoli visto che sono influenzati dai risultati.

Ebbene, così come ha fatto nei suoi 8 anni all’ombra del Vesuvio, anche alle dipendenze della ‘Vecchia Signora’ Cristiano Giuntoli lavora non solo al presente ma anche al futuro, in particolare quello della panchina bianconera.

Come è noto, al termine della stagione 2023/2024 Carlo Ancelotti, della cui avventura azzurra si ricorda solo l’ammutinamento dopo il match di Champions League contro il Salisburgo, lascerà la panchina del Real Madrid per diventare Commissario tecnico del Brasile.

Ebbene, in conseguenza dell’addio di ‘Re Carlo’ alla panchina dei blancos potrebbe tornare in auge il nome di Massimiliano Allegri che il Presidente della Casa Blanca, Florentino Perez, ha contattato prima dell’inizio della seconda avventura bianconera dell’allenatore livornese.

Insomma, potrebbe esserci, a dispetto delle ultime difficili stagioni, un ritorno di fiamma di Florentino Perez per l’attuale tecnico della ‘Vecchia Signora’. Un rinnovato interesse che farebbe la felicità anche della Juventus che così si liberebbe del tecnico livornese e soprattutto del suo oneroso stipendio (7 milioni di euro all’anno).

Solo una suggestione? Al momento sì. Tuttavia, alla luce del precedente contatto di due anni fa l’ipotesi che Allegri possa sedersi sulla panchina delle merengues non è destituita di fondamento. Staremo a vedere.