Kayla Simmons esagera: sta per esplodere tutto

Kayla Simmons in una visione davvero esagerata, la pallavolista influencer mette in risalto curve più devastanti che mai

Il popolo dell’estate social, nel 2023, sta salutando con entusiasmo e gioia l’ingresso di prepotenza, sulla scena, di una bellezza che ha rapidamente conquistato tutti in maniera inesorabile. Si tratta della pallavolista influencer Kayla Simmons, che con il suo fascino esuberante e dalle forme spaziali non può certo lasciare indifferenti.

Kayla ha 27 anni ed è statunitense. A livello sportivo, si è segnalata per aver giocato, fino a qualche anno fa, a buon livello collegiale, militando nella squadra femminile della Marshall University di Miami. Da lì, non è riuscita a fare il grande salto verso il professionismo e lei stessa ha ammesso che in questo ha avuto delle difficoltà che le sono state presentate dalla sua silhouette ultra formosa. Che però si è ora tramutata per Kayla in un grande vantaggio.

Kayla continua a essere una grande appassionata di pallavolo, ma anche di altri sport, e appena possibile si diletta con gli amici in partite anche sulla spiaggia. Soprattutto, grazie alla sua avvenenza e alle sue curve stratosferiche, la community si è accorta di lei, e non soltanto. Oggi, la Simmons è una influencer in rapidissima ascesa (superato da poco il milione di followers su Instagram) e che si è guadagnata anche le copertine di alcuni celebri magazine. Se fino a poco fa, era conosciuta soprattutto oltre oceano, il viaggio che in primavera si è concessa nella vecchia Europa (Italia compresa) ha fatto sì di esportare la sua notorietà anche alle nostre latitudini.

Kayla Simmons, il lato A balla sotto il costume e fa di tutto per uscire allo scoperto: così non vale

Non c’è bisogno di dire che le immagini che regala ai fan stanno contribuendo a rendere questa estate indimenticabile. L’ultimo post, poi, ha davvero qualcosa di clamoroso.

In un breve reel, Kayla danza davanti allo schermo in un costume intero rosso fiammante, quasi da bagnina di baywatch. Ma anche se la scollatura è contenuta, in questo caso, è impossibile limitare le forme strabordanti di Kayla e infatti il lato A fuoriesce lateralmente dal costume, creando un effetto irresistibile e super provocante. E’ scontato come il post sia stato preso d’assalto dai fan di tutto il mondo, in un trionfo di like e di commenti estasiati.