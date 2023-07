Il primo colpo è in prestito: affare Napoli

Operazione virtualmente chiusa: è il primo colpo del calciomercato del Napoli

Nella conferenza stampa a margine dell’evento organizzato dal Napoli per la presentazione delle divise ufficiali 2023/2024, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha voluto sbilanciarsi circa il calciomercato in corso, ma ha lanciato messaggi chiari.

Il presidente del Napoli ha parlato del futuro di Victor Osimhen, facendo tirare un bel sospriro di sollievo ai tifosi partenopei dicendo che egli è sicuro che rimanga; ha fatto il punto della situazione in difesa confermando l’interesse su alcuni centrali tra cui spicca il profilo di Kō Itakura del Borussia Monchegladbach; ed infine ha confermato nuovi incontri di mercato con Garcia.

E in effetti così è stato. Dopo aver concluso la conferenza stampa di presentazione delle maglie a bordo della nave dell’MSC Crociere, il patron del Napoli ha incontrato l’allenatore Rudi Garcia all’Hotel Britannique. In tale summit erano presenti anche il capo dello scouting azzurro Maurizio Micheli, virtualmente il successore di Cristiano Giuntoli, e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, al fianco di De Laurentiis sin dall’inizio della sua avventura azzurra.

Napoli, Faraoni sempre più vicino: l’ok di Garcia

Il summenzionato summit di mercato è durato due ore e ha permesso ad ADL di avere le idee più chiare circa le future mosse di mercato da concludere in entrata con un occhio anche all’uscita di diversi calciatori. Un esempio è quello di Alessandro Zanoli che avrebbe fatto sapere di voler proseguire il suo percorso di crescita in prestito: si parla in tal senso dell’interesse del Genoa. Ma si è parlato anche del futuro di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano che saranno tutti valutati nel ritiro di Dimaro.

Il primo colpo in entrata deciso dai dirigenti azzurri potrebbe essere il sostituto di Giovanni Di Lorenzo che andrebbe a occupare proprio la casella lasciata libera da Zanoli. Stiamo parlando di Davide Faraoni, capitano e uomo simbolo dell’Hellas Verona con cui ha altri due anni di contratto ma che potrebbe arrivare in Campania tramite la formula del prestito. La trattativa è in fase di lancio con il difensore scuola Inter che avrebbe dato il suo assenso all’operazione come riporta l’edizione odierna di Repubblica.

Il Verona per accelerare l’operazione Faraoni potrebbe chiedere alla controparte azzurra il cartellino di Folorunsho, reduce da un’ottima stagione in B col Bari e presente da mesi sul taccuino della dirigenza scaligera