Rivincita Napoli sulla Juventus: il colpo che manda Giuntoli ko

Dopo il passaggio dell’ormai ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli alla Juventus, il Napoli prova a prendersi una rivincita soffiandogli un colpo di mercato

L’addio di Cristiano Giuntoli, che dopo una lunga telenovela estiva sul contratto ha lasciato il Napoli per accasarsi alla Juventus, ha scosso l’ambiente partenopeo, privato di una delle figure fondamentali dell’ultima, trionfale stagione passato, come tanti altri prima di lui, proprio ai rivali di sempre.

Le parole dell’ormai ex direttore sportivo azzurro, che durante la presentazione ha confessato di essere tifoso bianconero fin da bambino, non hanno fatto altro che alimentare l’astio dei tifosi nei suoi confronti, ma la “rivincita” potrebbe arrivare a breve. La società infatti sarebbe molto interessata ad uno degli obiettivi di mercato principali degli avversari, e potrebbe tentare lo sgambetto al grande ex.

Napoli, si prova ad ostacolare Giuntoli: sfida alla Juventus per Mavropanos

Tra gli obiettivi primari dei bianconeri per la difesa, infatti, ci sarebbe quello del centrale greco Kōnstantinos Mavropanos, in forza allo Stoccarda. La Juventus potrebbe salutare Gleison Bremer, dopo una stagione decisamente deludente soprattutto considerando l’ingente cifra spesa per sottrarlo alla concorrenza, e in particolare all’Inter.

Eletto miglior difensore della Serie A 2021-22, il brasiliano è stato tra i peggiori dell’ultimo campionato, autore di prestazioni poco esaltanti in un’annata decisamente difficile per tutta la squadra. Proprio per questo, e visto l’interesse che arriva dalla Premier League, in particolare da Tottenham e Manchester United, i bianconeri potrebbero anche pensare di lasciarlo andare e virare sul roccioso difensore ateniese.

Il Napoli, però, potrebbe provare a mettere i bastoni tra le ruote agli eterni rivali, intromettendosi nella trattativa e provando a convincere Mavropanos a scegliere l’azzurro. Anche i partenopei sono in cerca di un difensore centrale, in particolare considerando la partenza dell’ultimo miglior difensore del campionato, il coreano Kim Min-jae, trasferitosi al Bayern Monaco grazie al pagamento della clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro. Il prezzo del cartellino del greco si aggirerebbe intorno ai 20 milioni, cifra che rientrerebbe tranquillamente nelle disponibilità del presidente Aurelio De Laurentiis.

Difensore simile per caratteristiche e stile di gioco all’ex numero 3, Mavropanos si distingue per la forza fisica, la bravura nel gioco aereo (aiutato anche dai 194 centimetri di altezza) e per le ottime capacità di controllo palla e nell’uno contro uno con l’attaccante avversario. Un eventuale arrivo del greco al Napoli potrebbe essere un ottimo colpo non soltanto per le indubbie qualità del giocatore, ma anche per la soddisfazione di aver “soffiato” un colpo all’ex ds e ai rivali di sempre.