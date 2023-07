Napoli: il centrocampo parla giapponese, arriva dal Celtic

Il Napoli si sta iniziando a muovere seriamente sul calciomercato e il centrocampo è destinato a parlare francese. Colpo dal Celtic.

Ci siamo, il Napoli sta iniziando a fare sul serio sul calciomercato. Dopo giorni di riflessioni in casa partenopea, Meluso e ADL sono al lavoro per dare a Rudi Garcia una rosa molto importante per cercare di ambire a risultati molto simili a quello dello scorso anno almeno in Italia.

E, secondo quanto riferito dal Sun, il centrocampo del Napoli in questo calciomercato potrebbe parlare francese. Il giocatore piace molto ai partenopei e vedremo se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo giapponese, lo prende Meluso

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo e in questo senso ben presto ci potrebbero essere delle importanti novità. ADL e Meluso sono ormai al lavoro da diverso tempo per cercare di trovare i giocatori giusti da regalare a Rudi Garcia. Come già successo in passato, non è da escludere che i partenopei decidano di muovere le entrate con dei nuovi colpi a sorpresa e per questo motivo non possiamo escludere nulla ad oggi almeno fio a quando non si hanno delle maggiori certezze.

Stando alle ultime indiscrezioni, tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli c’è il giapponese Hatate. Il calciatore quasi certamente lascerà il Celtic e i partenopei lo seguono da vicino per capire la fattibilità di questa operazione. La concorrenza non manca e per questo motivo non si ha la certezza di avere il calciatore a disposizione di Rudi Garcia.

Il confronto è in corso e una scelta arriverà solamente nelle prossime settimane. Il giocatore piace molto, come detto, e per questo motivo sono in corso tutti i ragionamenti del caso. La fumata bianca non è assolutamente esclusa e dipenderà tutto quasi certamente dalla volontà del diretto interessato.

Il Napoli a centrocampo segue da vicino Hatate del Celtic. Il giocatore è uno degli obiettivi di questo calciomercato dei partenopei e vedremo se alla fine ci potrà essere oppure no la tanto attesa fumata bianca.

Sono diverse le squadre che lo seguono, tra cui anche il Tottenham. Vedremo cosa succederà e se i partenopei riusciranno a strappare il sì al calciatore oppure dovranno fare un passo indietro per questioni economiche o di volontà del diretto interessato.