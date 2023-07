Nuovo ‘Messi’ per il Napoli: pronta l’offerta

Nuovo obiettivo di mercato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che prova a regalare al tecnico un talento da plasmare: il giocatore avrebbe il gradimento di Rudi Garcia.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su un giovane talento sudamericano che in patri paragonano alla stella argentina ex Barcellona e PSG: Lionel Messi.

Con il nuovo attaccante dell’Inter Miami l’obiettivo di mercato del Napoli condivide la provenienza: entrambi vengono dall’Argentina. Dunque, dopo aver salutato Min-jae Kim, trasferitosi al Bayern Monaco, e Cristiano Giuntoli, accasatosi alla Juventus, potrebbe arrivare il primo colpo in entrata del Napoli per la stagione 2023/24.

Il Napoli guarda in Argentina: il giovane talento può essere una priorità

Dopo l’entusiasmante cavalcata che ha portato il Napoli sul tetto d’Italia per la terza volta nella sua storia, e a distanza di 33 anni dall’ultima affermazione, la squadra azzurra adesso sarà chiamata a ripetersi. Luciano Spalletti, uno dei grandi fautori dello Scudetto ha lasciato e, dunque, toccherà a Rudi Garcia provare a ripetere le gesta del collega.

La squadra che si troverà in mano l’ex tecnico di Olympique Marsiglia e Roma, però, sarà sicuramente diversa da quella di Spalletti. Innanzitutto non potrà contare su Kim, centrale difensivo che ha dominato la Serie A 2022/23. La squadra di Garcia, inoltre, potrebbe avere delle novità anche in entrata. Uno dei nomi sulla lista partenopea è quello di Thiago Almada, trequartista argentino in forza all’Atlanta United.

Thiago Almada è un calciatore offensivo classe 2001 cresciuto calcisticamente nel Velez Sarsfleld. Sin dai primi calci in Argentina il giovane Thiago era considerato una promessa dal sicuro avvenire e, dopo il sorprendente trasferimento in Major League Soccer nel febbraio 2022, potrebbe essere arrivato per lui il momento di misurarsi con il calcio europeo.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, il calciatore è da tempo seguito dal Napoli. Le caratteristiche tecniche di Almada ne fanno un vero e proprio jolly, abile a disimpegnarsi sua sulla trequarti che come esterno offensivo nel tridente. Il suo valore si aggira sui 20 milioni di euro e nel passato recente era stato cercato anche dal Milan. Anche se il talento non manca le incognite potrebbero riguardare il suo impatto nel calcio europeo, ma nonostante ciò Thiago Almada sembra destinato ad essere il primo rinforzo per il nuovo Napoli di Rudi Garcia.