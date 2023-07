Wanda Nara, risveglio bollente: i fan notano un dettaglio tra le lenzuola

By

Wanda Nara, risveglio bollente. Non smette di incantare la conduttrice ed imprenditrice argentina. Per lei un’altra settimana magica che ha voluto immortalare a modo suo.

E’ uno dei personaggi più seguiti-amati-detestati che il panorama del mondo dello spettacolo e dei social ci ha proposto, e continua a proporci, nell’ultimo decennio. Milano, e lo stadio di San Siro, hanno rappresentato i luoghi dove è andata in scena la sua saga.

Mauro Icardi e Wanda Nara, molto di più di una coppia vip. La loro storia d’amore, i loro figli, le passioni che hanno condito le loro vite con gli annessi attacchi di gelosia, le liti furibonde, le separazioni temporanee ora più lunghe, ora più brevi, hanno riempito le pagine di cronaca rosa più di quanto le reti realizzate da Mauro Icardi abbiano mai riempito le pagine della rosea Gazzetta dello Sport.

Quando hanno lasciato Milano, destinazione Parigi, Paris Saint Germain, il capoluogo lombardo ha visto fuggire due protagonisti assoluti della vita onnicomprensiva. Una vita dove la noia è una parola sconosciuta e dove il tempo viene consumato fra lussi semplicemente impensabili. In fondo rimane poi quel desiderio irrefrenabile, irrinunciabile di apparire, in tutte le maniere, a tutte le ore del giorno.

Ed è così che Wanda Nara è ritornata a bomba sui social. Per raccontare una giornata particolare, un’emozione unica che voluto immortalare…emozionando.

Wanda Nara, risveglio bollente

Wanda Nara non ha mai nascosto il suo grande amore per il suo paese, l’Argentina. Un paese che ama, a sua volta, l’imprenditrice, nonché personaggio di spicco del mondo dello spettacolo.

E l’Argentina ha regalato un’altra grande soddisfazione a Wanda Nara, premiandola con l’ambito premio Martin Fierro, l’Oscar della televisione argentina, per la sua partecipazione al programma Il Cantante Mascherato, versione argentina, dove la conduttrice ed imprenditrice ha ricoperto il ruolo di giurata.

Festa grande in platea dove era schiarata l’intera famiglia Icardi, guidata da papà Mauro con accanto tutta la numerosa prole composta da tre maschi e due femmine. Abbracci, baci, applausi per la bravissima mamma vincitrice della celeberrima statuetta. Il premio, la statuetta appunto, si è palesata via social soltanto poche ore dopo.

Un premio talmente gradito che Wanda Nara ha deciso di…portarselo a letto. E non poteva certo mancare qualche scatto con la statuetta appoggiata sul cuscino accanto alla vincitrice. Wanda Nara, per l’occasione, ha deciso di indossare una vestaglia di ciniglia rosa con ovunque stampati i volti di Hello Kitty.

Per la fretta di immortalarsi accanto al suo premio la signora Icardi ha dimenticato di indossare il reggiseno, lasciando inoltre la vestaglia distrattamente aperta. Risultato nessuno ha fatto più caso al premio appoggiato sul cuscino, dal momento che l’occhio è andato lì dove l’ha portato Wanda Nara. Birichina di una Wanda.