Chiesa: addio alla Juventus, ma resta in Serie A

Federico Chiesa può lasciare la Juventus, ma non la Serie A in quanto c’è un top club che punta sul riscatto dell’ala azzurra.

Una trattativa che diventerebbe la più clamorosa dell’estate, l’esterno bianconero sarebbe così in ballo e pronto per vestire la maglia di un nuovo top club, dividendo letteralmente in due l’Italia del pallone.

La Juventus ha bisogno di fare cassa, non è un caso come negli ultimi giorni il lavoro di Cristiano Giuntoli è rivolto all’abbattimento dei costi. È andato fino in Toscana a comunicare l’intenzione di mandare via Bonucci, altri sono in big ora in ballo per una cessione.

Uno su tutti sembra essere Federico Chiesa, pochi gol e tanti infortuni nella scorsa stagione, ma al contempo è l’uomo con la maggiore quotazione da poter piazzare, escludendo Dusan Vlahovic. L’esterno italiano, non proprio a suo agio con Max Allegri, potrebbe decidere per un trasferimento che farebbe discutere all’interno della Serie A.

Nuova big italiana per Chiesa, i dettagli

Al momento le voci si rincorrono, ma l’abbinamento già fa impazzire di gioia una tifoseria che attende da tempo un altro attaccante per comporre un tridente delle meraviglie. L’intenzione di piazzare il colpo potrebbe portare così nuove motivazioni da una parte e lo scoramento dei tifosi bianconeri dall’altra, che perderebbe uno dei pochi talenti in rosa. Quanto lanciato da Radio Kiss Kiss dà la scossa necessaria: Federico Chiesa al Napoli, l’ipotesi prende largo.

La radio ufficiale dei campani ha lanciato questa bomba di mercato e un fondo di verità comincia a trapelare. Intanto, proprio perché è l’organo radiofonico del club a lanciare la news… difficilmente si sarebbero avventurati in tale ipotesi. Poi, c’è un tesoretto che il Napoli può sfruttare dalle cessioni e dagli incassi Champions League, i campani potrebbero accontentare le richieste della Juve, anche aggiungendo qualche calciatore gradito.

Chiesa al Napoli per 60 milioni, con in più qualche giocatore in scambio. Questa ipotesi potrebbe abbattere le resistenze bianconere, soprattutto se sarà messo in mezzo anche uno tra Raspadori e soprattutto Zielinski, ideale per aumentare l’esperienza del centrocampo bianconero. Per ora c’è l’ipotesi, più in là potrebbe verificarsi anche qualcosa di importante. Chiesa a Napoli giocò nell’ultimo match addirittura da terzino, incollato su Kvara che però ebbe vita facile in campo nel 5-1 dei campani: vederli giocare insieme sulle fasce, e con Osimhen in mezzo, porterebbe un entusiasmo incredibile per le loro giocate al “Maradona”.