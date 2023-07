Intimo ‘bucato’: Emily Ratajkowski lascia tutti di sasso

Emily Ratajkowski resta sempre una delle influencer più seguite al mondo, impressiona i fan con un vestito sensuale.

Ha sempre l’attenzione dei fan la modella, che non manca mai di regalare foto roventi per una platea ormai diventata esigente. L’ultimo vestito mostrato su Instagram desta ben più di una curiosità e fa davvero discutere.

È tra le modelle più pagate al mondo e non manca mai di avere le attenzioni addosso, proprio perché sa come provocare il pubblico oppure come farlo divertire. In questo momento siamo nel primo caso, Emily Ratajkowski ha riacceso le fantasie dei fan con una trasparenza davvero inedita.

La 32enne è ormai considerata come una delle donne più sexy al mondo, richiesta un po’ in tutte le passerelle e capace sempre di restare una protagonista del gossip, nonché delle riviste di moda. Un bel vantaggio, considerando come stia cercando di cambiare vita, in qualche modo.

Emily, una trasparenza che fa sognare

Ha dato una svolta alla sua vita, è mamma di un bambino di quattro anni ma al momento è single. Così, è anche delle più corteggiate al mondo, ma vorrà restare da sola ancora per un bel pezzo, pensando alla carriera e anche a come turbare il pubblico da casa. E ci riesce bene in queste ultime ore, vestito bucato per Emily e marea di like in arrivo.

Emily Ratajkowski diventa così l’assoluta star dei social, la sua foto ha inevitabilmente fatto il giro del mondo. Meravigliando il pubblico stesso, rimasto spiazzato dopo questo vestito abbastanza particolare che mette particolarmente in risalto le sue forme. Emrata, così come si definisce sui social, è ormai una sorta di macchina da guerra, conta su più di 30 milioni di fan, ed è apprezzata nel pianeta moda dai maggiori marchi, ha praticamente sfilato per tutte le griffe più importanti.

Una costante importante, è sempre tra le più desiderate. Non è un caso come anche il pubblico italiano l’abbia riconosciuta nel corso del tempo, la modella ha spesso mostrato un particolare amore per la nostra patria. Ha presenziato a vari eventi sportivi, qualche volta è stata presente allo Stadium della Juventus. E, soprattutto, negli ultimi tempi ha fatto sfoggio di un look sportivo indossando tante maglie di calcio della Serie A. Da quella del Napoli scudettato, passando alla giallorossa della Roma nonché proprio a quella della Juve. Tutti contenti in maniera bipartisan.