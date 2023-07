Donnarumma cacciato, ecco come può arrivare alla Juve

Donnarumma non rientra nei piani di Luis Enrique: ecco come il numero 1 della Nazionale può approdare alla Juventus

L’ennesimo cambio in panchina ha portato alla guida del Paris Saint-Germain Luis Enrique. L’ex Commissario tecnico delle Furie Rosse prende il posto di Cristophe Galtier che ha ricevuto il benservito per il fallimento in Champions League (eliminazione agli ottavi di finale per mano del Bayern Monaco).

Dunque, ‘Lucho’ (nomignolo affibbiatogli all’epoca della sua avventura alla Roma) si è accomodato sulla panchina più ‘scottante’ d’Europa: tanti i suoi predecessori che si sono ‘bruciati’ per non essere riusciti a conquistare quel trofeo, la ‘Coppa dalle grandi orecchie’, che da sempre è l’obiettivo prioritario dei parigini e che finora, nonostante i massicci investimenti sul mercato, è sempre sfuggito al PSG.

Luis Enrique, quindi, deve sfatare un tabù: portare sotto la Torre Eiffel il più prestigioso trofeo per club, il passepartout per l’immortalità calcistica. E per centrare tale ambizioso obiettivo l’ex tecnico della Roma e del Barcellona sta meditando di dare il la a una rivoluzione…in porta.

Donnarumma: ecco come può arrivare alla Juventus

Come è noto, Lionel Messi non è più un calciatore del Paris Saint-Germain: dopo la scadenza del suo contratto ha preferito spendere gli ultimi scapoli di carriera all’Inter Miami, nella MLS statunitense.

Anche l’altra stella dei parigini, Kylian Mbappé, che ha fatto sapere di non essere disposto a prorogare al 2025 il contratto in essere in scadenza il prossimo anno, è dato sul piede di partenza.

Insomma, il PSG targato Luis Enrique potrebbe presentarsi ai blocchi di partenza della prossima stagione con tanti volti nuovi, anche tra i pali. L’ex tecnico giallorosso predilige estremi difensori che sappiano giocare con i piedi, non propriamente il ‘cavallo di battaglia’ dell’attuale titolare della porta dei parigini, l’ex rossonero Gigio Donnarumma, che pertanto potrebbe perdere posizioni nelle gerarchie del tecnico spagnolo.

E, infatti, secondo indiscrezioni, il PSG ha messo nel mirino David De Gea, Hugo Lloris e Kepa. Una situazione che, quindi, potrebbe aprire una finestra d’opportunità per la Juventus che da tempi non sospetti è interessata al numero 1 della Nazionale di Roberto Mancini.

Tuttavia, perché tale operazione vada in porto è necessario innanzitutto che i bianconeri vendano Wojciech Szczęsny e che poi i parigini e lo stesso Gigio Donnarumma abbassino le loro pretese economiche.

Dunque, un’operazione complicata, tutt’altro che semplice, eppure non impossibile se la situazione al Paris Saint-Germain dovesse precipitare, con la ‘Vecchia Signora’ che, pertanto, resta alla finestra.