Bayern Monaco ci siamo: in chiusura l’affare col Napoli

Bayern Monaco manca sempre meno all’arrivo di Kim Min-Jae: cosa manca alla chiusura definitiva della trattativa

Kim Min-Jae è stato uno dei protagonisti della meravigliosa stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Dunque, non stupisce che abbia attirato l’attenzione del Bayern Monaco ma manca ancora qualcosa per il suo trasferimento in Germania.

Arrivato tra i mille dubbi a Napoli Kim Min-Jae portava un peso importante sulle spalle: dover sostituirle l’ex vicecapitano della squadra azzurra Kalidou Koulibaly. Un giocatore che aveva abituato i tifosi partenopei a prestazioni straordinarie. L’addio del senegalese aveva, dunque, scombussolato non poco l’ambiente. Tuttavia, grazie al suo rendimento il sudcoreano ha conquistato gradualmente la stima e l’affetto dei supporter azzurri. Proprio grazie a quanto mostrato nel campionato italiano, una big europea ha messo gli occhi su di lui. Si tratta del Bayern Monaco ma qualcosa impedisce l’annuncio ufficiale.

Bayern Monaco, cosa blocca l’arrivo di Kim?

Le voci sul possibile addio di Kim Min-Jae hanno cominciato a diffondersi prima dell’ufficiale chiusura stagione 2022-2023. Il contratto del giocatore sudcoreano prevede una clausola rescissoria dunque, basta dare al Napoli quanto pattuito per poter vantare nella propria squadra la presenza del difensore. Tuttavia, qualcosa starebbe rallentando il passaggio del giocatore al Bayern Monaco. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società tedesca avrebbe effettuato un bonifico di 50 milioni al Napoli. Quindi, il giocatore, dopo essersi goduto le meritate vacanze, dovrebbe poter essere al servizio del suo nuovo allenatore il 26 luglio a Tokyo.

Inoltre, il difensore ha già svolto anche le visite mediche. Ciononostante, non è arrivato ancora l’annuncio ufficiale della sua cessione al club tedesco. Stando a quanto riferito da Blid, giornale tabloid tedesco, le ragioni di questo ritardo sarebbero da ricercare nell’iter di trasferimento ma non solo. Ci sarebbero infatti problemi anche legati al Napoli e al contratto del giocatore. Tuttavia, nonostante si stia rivelando più complicata del previsto la chiusura dell’affare, gli avvocati sarebbero già a lavoro e sarebbe solo questione di giorni. Il difensore firmerà a Monaco l’accordo che lo legherà al club tedesco fino al 2028 e poi partirà per la tournée asiatica che si terrà in Giappone e Singapore dal 24 luglio al 3 agosto.

Nel frattempo il Napoli sta valutando insieme al tecnico il profilo giusto per sostituire il sudcoreano. Tuttavia, per Rudi Garcia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a Dimaro, non c’é fretta: “Abbiamo tutto il tempo per trovare il difensore centrale idoneo, nel club ci lavorano da un po’, abbiamo già possibilità, ma vogliamo essere il più sicuri possibile. Valutiamo, parliamo e poi c’è anche l’aspetto economico”. Il profilo che la dirigenza sta cercando, come riferito dall’allenatore, ha le seguenti caratteristiche: abilità nel giocare con la difesa alta, possesso palla, ma anche capacità di stare basso e difendere con unghie e con i denti la propria area. Occorrerà, dunque, pazientare per scoprire chi sostituirà Kim nella rosa azzurra.