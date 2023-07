Vuole andarsene dalla Juve: Giuntoli lo inserisce nello scambio

Continuano le idee di mercato, e i movimenti, della Juventus nella costruzione della nuova rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

La Juventus sta pensando a come agire in sede di mercato per trovare le pedine giuste per rinforzare la rosa, nella prossima stagione che deve essere quella del rilancio.

In queste ultime ore ha preso il sopravvento, in casa Juventus, la situazione legata a Romelu Lukaku. L’attaccante belga sembrava dover essere sposo, nuovamente, dell’Inter con un secondo ritorno a Milano ma i movimenti del suo agente hanno bloccato questa situazione. La dirigenza della Juventus aveva provato a entrare nella trattativa col Chelsea, per provare a coprire un’eventuale partenza di Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore, poi, l’Inter infastidita dall’attesa di Romelu Lukaku, e del suo entourage, nei confronti della Vecchia Signora ha portato il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio a chiudere, definitivamente, la possibilità di ritorno. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità per un arrivo dell’ex Manchester United ed Everton alla Continassa.

Juventus, Soulè pedina di scambio per Giuntoli

Nelle ultime ore è cambiata la situazione in casa Juventus anche per quanto riguarda il futuro di Matias Soulé, uno dei giocatori usciti dalle giovanili della squadra bianconera, arrivato dal Velez nel 2020.

Nella scorsa stagione è stato utilizzato molto da Massimiliano Allegri, in un momento difficile con tanti problemi nella rosa, tra situazioni fuori dal campo e infortuni vari. Nelle varie partite dove abbiamo visto impiegato l’argentino, possiamo tranquillamente dire che ha mostrato grandi doti tecniche, che possono essere fondamentali anche in una big. Nelle ultime ore, però, l’agente del calciatore ex Velez ha parlato con la dirigenza bianconera, palesando la voglia del suo assistito di cambiare aria per trovare maggiore continuità.

Al momento in casa Juventus non sono arrivate offerte, o sondaggi, per Matias Soulé e la dirigenza capitanata da Cristiano Giuntoli deve trovare una soluzione. Una di queste potrebbe essere utilizzare l’argentino come pedina di scambio, per arrivare a qualche giocatore che rappresenta un obiettivo in entrata. Nelle ultime ore si sta parlando, in questo senso, del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. L’olandese nelle ultime stagioni ha fatto molto bene alla Dea, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, attirando su di sé gli occhi delle big.