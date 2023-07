L’Inter sceglie il dopo Brozovic: sfida al Napoli

L’Inter continua a monitorare diversi profili per rinforzare la propria rosa. A tal proposito, a finire sul taccuino dei nerazzurri è uno degli obiettivi del Napoli.

La dirigenza nerazzurra è pronta a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La squadra milanese, però, ha perso anche calciatori importanti come Brozovic, Lukaku e Dzeko, che in parte sono stati sostituiti.

In mezzo al campo è arrivato Davide Frattesi, acquistato dal Sassuolo in cambio di cash più il cartellino di Samuele Mulattieri. In avanti a parametro zero è stato messo a segno il grande colpo Marcus Thuram, al termine di un derby infuocato contro il Milan.

Ora la società sta lavorando su un altro attaccante che dovrà prendere il posto di Lukaku, e un centrocampista in grado di sostituire Brozovic approdato agli arabi dell’Al-Nassr. Proprio per quanto riguarda il centrocampista, l’Inter ha messo nel proprio mirino un grande obiettivo del Napoli.

Centrocampista nel mirino, l’Inter sfida il Napoli: si tratta con il Bayern Monaco

L’Inter per rinforzare il centrocampo ha messo nel proprio mirino un obiettivo del club partenopeo.

Stiamo parlando dell’olandese del Bayern Monaco Ryan Gravenberch classe 2002. Il ragazzo, arrivato a Monaco di Baviera la scorsa estate dall’Ajax per circa 18,5 milioni di euro, non ha trovato molto spazio nella sua prima stagione con il Bayern.

Sono 33 le apparizioni con la maglia dei bavaresi, per una media di 28 minuti a partita. Troppo pochi per un giovane ragazzo dal grande potenziale, arrivato al Bayern con grandi speranze. Il calciatore non ha nessuna intenzione di restare a guardare i compagni giocare, e proprio per questo sta spingendo per la cessione. Per tale motivo, stando a quanto riporta il portale fichajes.net, l’Inter ci sta seriamente pensando.

L’olandese è infatti stato individuato come obiettivo principale per sostituire Brozovic. Simone Inzaghi lo stima particolarmente, e questo rappresenta un fattore determinante per iniziare i dialoghi per provare a portare il calciatore a Milano.

Su Gravenberch è fortissimo anche l’interesse del Napoli, che ha perso Ndombele tornato al Tottenham. Oltre a questo c’è da valutare la questione di Zielinski, che può partire visto il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi. L’Inter è pronta a sfidare il Napoli, con l’olandese intrigato dall’idea di approdare nel nostro campionato. Le prossime settimane possono rivelarsi decisive per vedere chi tra i due club la spunterà.