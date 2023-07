Nome a sorpresa per il Napoli: è appena retrocesso

Il Napoli starebbe puntando su di lui: le ultime voci vedrebbero i Partenopei alla ricerca di un calciatore retrocesso.

Il ritiro è iniziato con tanto di prima amichevole con l’Anaune ed in Trentino, casa del Napoli, non si è ancora visto nessun volto nuovo. Effettivamente in questo momento gli azzurri dovrebbero completare solo l’acquisto di un difensore centrale che sia all’altezza di Kim, adesso ufficiale al Bayern, poi bisognerà capire chi parte.

Se Zanoli non va via non entra Davide Faraoni, così come se non escono prima Hirving Lozano e Piotr Zielinski, non è detto che lo facciano entrambi, non arriverà nessun sostituto loro. Sul lato attaccante invece gli azzurri sperano proprio questo, di non dover comprare nessuno. Ciò vorrebbe dire che non sarebbe arrivata nessuna offerta folle per Victor Osimhen e che quindi il nigeriano resterebbe ancora un anno.

Napoli colpo shock: è retrocesso

Una casella però è vuota e questo perché gli azzurri avevano preso solo in prestito il centrale di centrocampo, Tanguy Ndombele. Vinto lo scudetto, il francese è tornato in Premier League e nessuno è ancora arrivato al suo posto. Un tweet però ora incuriosisce i tifosi napoletani ed è dell’esperto di mercato, Ekrem Konur.

Giornalista che spesso sta mettendo le squadre italiane nel proprio mirino, stavolta Konur sembrerebbe aver ricevuto una soffiata proprio per quanto riguarda il Napoli e riguarda un calciatore di 24 anni. Sarebbe infatti Boubakary Soumaré il primo obiettivo degli azzurri per la mediana. Classe ’99, nell’ultimo anno ha vestito la maglia numero 42 del Leicester City, squadra con cui è retrocesso.

Il ventiquattrenne ha giocato in carriera con il Paris Saint-Germain 2, il Lille 2 che poi lo ha passato alla prima squadra, e dal luglio 2021 proprio con il Leicester. Quarantacinque presenze complessive in Premier League in due anni per il francese che ha anche già giocato in Champions League, Europa League e Conference League.

I Foxes lo pagarono circa 20 milioni di euro e questo risulta ancora il suo valore di mercato attuale. Vista la loro retrocessione e la probabile voglia di Soumaré di andar via, si pensa chiedano più o meno quella cifra costituendo quindi per il Napoli un vero affare.

Alto 188 centimetri, il ragazzo di Noisy-le-Sec, ha giocato anche da centrocampista centrale e trequartista ma predilige il gioco davanti alla difesa. Potrebbe essere quindi un ottimo sostituto naturale di Anguissa con una buona esperienza europea nonostante la giovane età.