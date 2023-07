Napoli: colpo a sorpresa, ADL lo prende dal Barcellona

Il Napoli è ormai prossimo a piazzare un colpo importante. E ADL è pronto a prenderlo dal Verona. Ecco i dettagli.

Il Napoli è ormai prossimo ad essere molto attivo sul calciomercato. I partenopei, dopo un periodo di riflessioni, sono pronti a muoversi seriamente sia in entrata che in uscita e ben presto in questo senso ci attendiamo delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Barcellona è destinato ad effettuare una cessione importante in questo calciomercato e ADL è pronto ad approfittare per dare un rinforzo di qualità al Napoli. Vedremo se alla fine ci sarà il via libera oppure si opterà per altre opzioni.

Calciomercato Napoli: ADL a sorpresa, arriva dal Barcellona

Il Napoli non ha nessuna intenzione di abbassare il livello di qualità della squadra e per questo motivo Aurelio De Laurentiis è al lavoro per cercare di individuare i colpi giusti da dare a Rudi Garcia nelle prossime settimane. Difficile in questo momento ipotizzare quali giocatori andranno a rinforzare la squadra partenopea, ma i ragionamenti sono in corso e presto ci saranno delle ufficialità in questo senso.

Tra i primi rinforzi che il Napoli prenderà c’è sicuramente un difensore e l’occasione di calciomercato potrebbe arrivare proprio dal Barcellona. I blaugrana sono quasi costretti a vendere Eric Garcia e il centrale rappresenta una possibilità importante per i partenopei anche se non sarà affatto semplice strapparlo ad un prezzo conveniente. Ma vedremo cosa succederà ed alla fine quale sarà la scelta da parte sia dei partenopei che del calciatore, voglioso sicuramente di andare in una squadra importante anche per alzare il livello della qualità.

Vedremo se questa opzione si riuscirà a concretizzare oppure si farà un passo indietro per questioni economiche o di volontà del diretto interessato. Le prossime settimane in questo senso saranno fondamentali e quindi a breve capiremo il futuro di Eric Garcia.

Mercato Napoli: Garcia obiettivo per la difesa

Garcia rappresenta un obiettivo importante per il Napoli in difesa considerando la necessità dei partenopei di prendere un giocatore con queste caratteristiche nel calciomercato estivo. Il Barcellona non ha nessuna intenzione di trattenerlo e quindi le opportunità ci sono.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte di Garcia e del Napoli in una sessione di calciomercato che continua ad essere lunga e piena di sorprese.