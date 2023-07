Scelta incomprensibile: Giuntoli è già nella tempesta

Cristiano Giuntoli deve affrontare le prime polemiche in casa bianconera, le sue scelte cominciano a non piacere ai tifosi.

La Juve è indietro sul mercato e dalle indicazioni del direttore tecnico emerge qualcosa che fa preoccupare i supporter bianconeri. Situazione da prendere con le molle, non è facile ripartire quasi da zero.

I problemi in casa Juve non mancano mai, in qualunque periodo della stagione. Il nuovo campionato da affrontare porta in dote eredità pesanti da smaltire, la società deve migliorare nettamente il bilancio e anche il mercato non sarà fatto da colpi di scena.

Il nuovo direttore Cristiano Giuntoli sta affrontando una sfida impegnativa, con le prime critiche che emergono. La piazza bianconera non è quella campana e ogni gesto è così amplificato, il direttore diventa così uno degli uomini discussi sui social per le sue scelte.

Giuntoli-Juve, la critica continua

Le parole nella presentazione hanno dato già uno spaccato del suo pensiero. La difesa ad Allegri è sembrata quasi forzata, mentre ha avuto ben chiaro il quadro della situazione per quanto riguarda la rosa, in particolare su quei calciatori che non servono più e devono essere piazzati. Tutti tranne uno, perché come riporta Stefano Agresti, c’è un affare che proprio non va giù ai tifosi. Come dichiarato su Radio Radio, Agresti ha criticato la scelta di Giuntoli sul passaggio di consegne tra Vlahovic e Lukaku.

Una predilezione che appare difficile da spiegare secondo il giornalista: “La scelta della Juve è incomprensibile. Lukaku tra due anni è solo un costo, mentre Vlahovic nel 2025 ne avrà 25 e sarebbe una carta, anche economica, incredibile. Non capisco proprio cosa stia facendo la Juve”. Trovare una quadratura non è facile, ma il pensiero di Agresti rispecchia anche quello di buona parte della tifoseria, al di là che il belga abbia giocato nell’ultima stagione con l’Inter.

Tra i due, sul piano dell’età, non c’è storia, resterà da capire quali saranno i margini per le trattative. Intanto, vedere se Vlahovic al Psg sarà una storia praticabile, anche dopo la contestazione dei tifosi, e se i francesi investiranno cifre folli per averlo, cosa che sembra un po’ lontana dalla realtà se non partirà Mbappè o Neymar nell’immediato. E poi, il belga Lukaku non sembra la prima scelta della piazza e forse nemmeno della dirigenza, considerando come l’agente del centravanti lo abbia offerto ad altri top club nel corso del tempo.