Colpo di scena Napoli: De Laurentiis lo mette fuori rosa

L’aria in casa Napoli si fa sempre più incandescente, Aurelio De Laurentiis è pronto a mandare fuori rosa uno dei protagonisti dello scudetto.

Una decisione che farà decisamente discutere quella del presidente, poco propenso alla tolleranza quando si tratta di stabilire il futuro dei calciatori che tirano forse un po’ troppo la corda.

Il ritiro di Dimaro prosegue ma i casi all’orizzonte cominciano a spuntare. La pazienza spesso non è amica del Napoli che, come spesso accade con calciatori un po’ incerti, va subito al sodo e senza perdere ulteriore tempo.

De Laurentiis vuole mandare un big fuori rosa, la soluzione è semplice: o farà il bene della società, o il calciatore starà di fatto un anno fermo. Non è la prima volta che utilizza questa soluzione, basti pensare a quanto accade nel passato.

Napoli, un big fuori rosa: cosa accadrà

Già qualche anno fa ci fu una situazione simile, il caso di Arek Milik fece quasi scuola a Napoli. L’attaccante ora alla Juve non voleva rinnovare il suo contratto, così la società lo collocò direttamente a inizio stagione tra i fuori rosa, salvo poi cederlo dopo quattro mesi – alla riapertura del mercato – all’Olympique Marsiglia. E potrebbe verificarsi questa situazione anche ora, il punto della questione è proprio una situazione contrattuale difficile da sbrogliare: Lozano fuori rosa al Napoli, è un’idea che sta maturando nelle ultime ore.

Il presidente vuole vederci chiaro e metterà alle strette gli agenti del messicano. Tre le ipotesi in ballo, partendo dalla prima ovvero la cessione a titolo definitivo, ma si chiedono almeno dai venti milioni a salire per il cartellino. La seconda è quella di una pace quasi forzata, ma in questo caso Lozano dovrebbe spalmare il suo ingaggio per più stagioni, opzione difficilmente praticabile. Infine, lo metterebbe fuori rosa ripetendo già quanto fatto col polacco qualche anno fa.

Non sarebbe la soluzione migliore, ma il Napoli vuole dimostrare di essere sempre autonoma e non dipendente dai capricci di un calciatore. La situazione Lozano va per le lunghe, da gennaio si parla di un suo trasferimento in Premier, ma di offerte concrete sul tavolo del Napoli non ne sono arrivate. Nonostante tutto, potrebbero anche esserci dei margini di avvicinamento, anche se gli azzurri hanno comunque già in casa il sostituto. Quel Giacomo Raspadori che, alla sua seconda in azzurro, potrebbe essere definitivamente lanciato.