Trattativa in stato avanzato: il bomber lascia Napoli

Il Napoli è impegnato in questi giorni in ritiro a Dimaro, ma nei prossimi giorni tra le fila azzurre potrebbe esserci una cessione.

Il Napoli di Rudi Garcia è pronto per iniziare a difendere lo Scudetto vinto l’anno scorso con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Il tecnico francese, finalmente, ha a propria disposizione tutta la rosa, visto che sono arrivati a Dimaro gli ultimi giocatori che a giugno sono stati impegnati con le rispettive nazionali.

In questi giorni sono arrivati in Trentino calciatori del calibro di Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Lobotka e Giacomo Raspadori. Con l’arrivo di questi calciatori, Rudi Garcia potrà finalmente vedere da vicino tutto il suo parco giocatori, sempre in attesa di nuovi arrivi che potrebbero arrivare dal calciomercato.

L’obiettivo numero uno del mercato azzurro, di fatto, è assolutamente quello di trovare il sostituto di Kim Min-Jae, ufficializzato in questi giorni dal Bayern Monaco, anche se a tenere banco è il futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano è arrivato a Dimaro, ma la trattativa per il suo rinnovo di contratto è ancora in atto. Tuttavia, in attesa di conoscere il futuro dell’ultimo capocannoniere della Serie A, in casa azzurra bisogna registrare la cessione di un altro centravanti.

Mercato Napoli, Ambrosino vicino al Catanzaro: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, Il Napoli sta per cedere a titolo temporaneo Giuseppe Ambrosino al Catanzaro, neopromosso in Serie B. Dopo i prestiti dell’anno scorso al Como e al Cittadella, il giovane calciatore di Procida giocherà anche la prossima stagione in una squadra che militerà il secondo campionato nazionale.

Giuseppe Ambrosino, quindi, avrà un’altra occasione sia per giocare con continuità che per maturare ancora ancora. L’anno scorso, infatti, è stata un po’ particolare per il giovane attaccante. Nella prima parte di stagione, di fatto, il classe 2003 ha giocato davvero poco, ma si è fatto comunque notare nelle 4 partite disputate con la maglia del Como, riuscendo anche a segnare il suo primo gol da calciatore professionista.

Da gennaio in poi, invece Giuseppe Ambrosino ha giocato con molta più continuità con il Cittadella, visto che è sceso in campo per ben 15 volte, riuscendo sia a segnare un gol che a fornire 2 assist vincenti. Tuttavia, oltre al campionato di Serie B dell’anno scorso, il centravanti si è fatto notare anche nell’ultimo Mondiale Under 20.

Giuseppe Ambrosino, infatti, è stato uno dei perni dell’Italia guidata da Carmine Nunziata arrivata seconda, perdendo solo con la finale contro l’Uruguay. L’attaccante di proprietà del Napoli di Aurelio De Laurentiis, di fatto, nel Mondiale Under 20 ha saputo sia segnare che lavorare per i suoi compagni di squadra, considerando i suoi due assist vincenti.