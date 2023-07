Calciomercato, Gnonto torna in Italia: colpo della big di Serie A

Gnonto è pronto a tornare a casa dopo le avventure allo Zurigo e al Leeds: colpo subito della big di Serie A, la formula decisiva

L’attaccante italiano è voglioso di dimostrare tutto il suo valore in Serie A: finora non ha potuto fare il suo esordio in massima serie girovagando tra la Svizzera e l’Inghilterra. Il suo obiettivo è quello di imporsi sul territorio nazionale con la big da urlo per poi competere a livello internazionale.

Dall’Inter per trasferirsi allo Zurigo per poi imporsi al Leeds United: ora Gnonto vorrebbe tornare subito in Serie A per una nuova avventura da sogno. Il club nerazzurro l’ha venduto giovanissimo al club svizzero mettendosi in mostra già in Prima squadra nella massima serie: poi ci ha pensato il Leeds ad investire una cifra importante per ingaggiarlo.

Calciomercato, colpo Gnonto: le big di Serie A sono avvisate

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Gnonto: il talentuoso giocatore classe 2003 dovrà prendere una decisione in poco tempo con il suo obiettivo di disputare la Serie A da assoluto protagonista.

Come svelato dal portale Cronache di Spogliatoio, Inter e Juventus hanno subito sondato la pista che porta a Wilfried Gnonto sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Questa formula non soddisferebbe il Leeds. Il suo obiettivo è quello di tornare in Serie A, ma al momento ci sono anche altri top club d’Europa pronti ad investire milioni sull’attaccante della Nazionale italiana. Il Ct Roberto Mancini l’ha convocato spesso a sorpresa mettendosi in luce anche con l’Under 21 di Nicolato segnando anche gol importanti prima dell’eliminazione cocente dall’Europeo.

Il suo futuro è in bilico tra Serie A e Premier League con l’Everton che l’ha monitorato già a lungo. Il classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e sarebbe felice di tornare subito in Italia per mostrare tutte le sue qualità a casa sua.

La Juventus è alla ricerca di una seconda punta veloce per il vice-Chiesa: Gnonto è il profilo ideale per Massimiliano Allegri. Il Leeds lo vorrebbe vendere soltanto a titolo definitivo e sarebbe contrario a qualsiasi altra formula. Qualcosa potrà sbloccarsi in tempi brevi per scegliere la destinazione migliore per il prosieguo della sua carriera che si preannuncia luccicante. Inter e Juventus non mollano la presa e proveranno a convincere il Leeds.