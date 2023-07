“Non se ne va, resta a Napoli”, annuncio e colpo di scena

Clamoroso colpo di scena, annuncio in diretta radiofonica: “Non se ne va, resta a Napoli”. Ecco tutti i dettagli

Alzi la mano chi immaginava che l’estate post-terzo scudetto sarebbe stata quella degli addii. Di solito, è una delle regole auree dello sport in generale, squadra che vince non si cambia.

Figuriamoci una squadra, il Napoli, che non ha semplicemente vinto ma che ha stravinto annichilendo la concorrenza. Impossibile, quindi, preventivare che dopo i festeggiamenti per il terzo agognato tricolore avremmo dovuto salutare tre dei protagonisti che hanno fatto diventare realtà un sogno cullato per 33 anni.

Luciano Spalletti ha tirato in remi in barca per prendersi un anno sabbatico, Cristiano Giuntoli ha stracciato il contratto che lo legava al club azzurro per un altro anno per diventare l’architetto della ricostruzione bianconera e Kim Min-Jae, il miglior difensore dell’ultima Serie A, che di fatto è un nuovo giocatore del Bayern Monaco.

Tre addii a cui potrebbero aggiungersene degli altri: Hirving Lozano e Piotr Zielinski hanno le valigie in mano, senza contare che i top club europei non mollano la presa su Victor Osimhen e su Khvicha Kvaratskhelia, finito nel radar del Newcastle che per mettere sotto contratto il georgiano ha messo sul tavolo 100 milioni.

Annuncio e colpo di scena. “Zerbin resta a Napoli”

Sembra, dunque, un Napoli in smobilitazione anche perché finora di nuovi arrivi, a parte il rinnovo del prestito del portiere Pierluigi Gollini, neanche l’ombra: solo voci e indiscrezioni ma nessuna trattativa (al momento) è andata in porto.

Per fortuna non tutti gli azzurri sono sul punto di abbandonare la nave partenopea. Ai microfoni di Radio ‘Crc’, Guido Angelozzi, Direttore dell’area tecnica del Frosinone, neopromosso in Serie A, ha fatto chiarezza sul futuro di un giovane della rosa azzurra, Alessio Zerbin, sulle cui qualità non non nutrono il minimo dubbio i dirigenti azzurri.

E, infatti, il dirigente frusinate ha seccamente smentito che il laterale offensivo, il ‘vice’ di Kvaraskhelia nella scorsa stagione, sia un obiettivo del club ciociaro: “Non ci stiamo provando perché ho chiamato il suo procuratore e mi ha detto che non si muove. È un ragazzo molto interessante e ha dimostrato di poterci stare a Napoli”.

Stesso discorso anche per Gianluca Gaetano, attualmente fermo ai box in quanto alle prese con la riabilitazione post-intervento chirurgico cui si è sottoposto per ridurre la frattura del quinto metatarso del piede sinistro rimediata nell’ultimo match, contro la Sampdoria, della scorsa stagione: “Anche Gaetano è interessante e può stare nel Napoli”.

Nondimeno, nel calcio(mercato) mai dire mai, di conseguenza Angelozzi ha poi precisato: “Se poi il Napoli vuole mandarli a giocare altrove, noi saremo a disposizione”. Insomma, la lunga estate degli addii potrebbe essere solo all’inizio…