Scelta fatta: firma col Napoli, ovazione dei tifosi

Ormai siamo ai dettagli, arriva la firma del top player con il Napoli: standing ovation da parte dei tifosi azzurri.

Chi pensa che il mercato del Napoli sia completamente fermo si sbaglia di grosso.

Al di là della cessione ufficiale di Kim, il primo dei grandi protagonisti sul campo dello scudetto a lasciare la squadra azzurra, il club si sta muovendo con forza per garantire a Garcia i giusti rinforzi per una stagione in cui bisognerà difendere un titolo storico e cercare di fare più strada possibile anche nelle altre competizioni. E il primo vero rinforzo potrebbe arrivare a breve. La firma è vicinissima, la scelta è stata fatta. Una decisione che manda in estasi i tifosi.

Tengono banco vari argomenti in casa Napoli in questi giorni. In primis il sostituto di Kim in difesa, da dover prendere il prima possibile. C’è poi il centrocampista fisico richiesto dal tecnico francese come vice Anguissa, da dover individuare e acquistare entro la fine del mercato. Bisogna quindi capire quale futuro aspetterà Zielinski e Lozano, messi alle strette dal presidente con una tripla scelta: rinnovo con ingaggio al ribasso, cessione o un anno da fuori rosa.

Soprattutto, va chiuso il prima possibile il capitolo rinnovi. Quello più spinoso e interessante di tutti riguarda Osimhen. Il centravanti azzurro avrebbe aperto al prolungamento del contratto con adeguamento, ma bisognerà trovare un accordo sull’eventuale clausola rescissoria da inserire nel nuovo accordo. E se per Kvaratskhelia il dialogo sarebbe già stato chiuso, con l’intesa trovata e solo da mettere nero su bianco, il primo grande rinnovo a poter essere ufficializzato, in ordine cronologico, in questa calda estate potrebbe essere quello di un altro idolo dei tifosi azzurri, pronto a sposare a vita la nostra causa.

Firma in arrivo, entusiasmo tra i tifosi del Napoli: la scelta è stata fatta

A Napoli c’è solo un capitano, e ci sarà ancora a lungo. Giovanni Di Lorenzo ha fatto una scelta di vita: vuole sposare fino a fine carriera la causa del club azzurro, la squadra che gli ha permesso di emergere definitivamente e di confermarsi uno dei migliori terzini destri al mondo. Per questo motivo, è pronto a siglare un importante rinnovo di contratto con adeguamento. Un rinnovo che, con tutta probabilità, gli permetterà di vestire la maglia numero 22 ancora per tante stagioni.

Arrivato a Dimaro insieme agli altri nazionali, il 18 luglio, il capitano è stato accolto da un’ovazione incredibile da parte dei tifosi, seconda forse solo a quella riservata a Osimhen. Ennesima testimonianza di un amore esploso anno dopo anno e grazie a prestazioni ogni stagione più convincenti.

Di Lorenzo è l’emblema del professionista dotato di valori, un giocatore dal grande cuore che ha saputo conquistare, con la sua serietà, l’affetto di tutti i tifosi, e che adesso sta per legarsi a vita a quella maglia diventata una sua seconda pelle. Stando a quanto raccolto dagli esperti di mercato, l’accordo è già stato raggiunto con il club: rinnovo a poco più di 3 milioni a stagione più bonus fino al 2028. Manca la firma, ma è quasi una formalità. Perché Giovanni, al contrario forse di altri compagni di squadra, di lasciare Napoli non ne ha davvero alcuna intenzione.