Interviene l’ex intermediario: colpo di scena Lozano

Il Napoli si prepara a far decollare anche la sessione estiva di calciomercato con entrate ed uscite che potrebbero intersecarsi. Un nome caldo è quello di Hirving Lozano, da tempo al centro delle voci su un eventuale addio

La preparazione in quel di Dimaro continua per il Napoli che sotto i dettami di Rudi Garcia deve iniziare a prendere forma quanto prima per provare a preservare lo scudetto vinto nell’ultima stagione. Non sarà facile replicare quanto di buono fatto con Luciano Spalletti, ma l’intero gruppo azzurro è motivato e col morale altissimo.

Al netto dell’addio di Kim, che andrà rimpiazzato, il Napoli scudettato potrebbe subire però qualche altro cambiamento all’interno dell’undici titolare. Un nome caldo in uscita è infatti quello di Hirving Lozano, esterno offensivo messicano di fatto co-titolare con il collega Matteo Politano sulla fascia destra.

Un elemento spesso utile alla causa che però ha il contratto in scadenza a giugno 2024, e dunque ad un anno dalla chiusura del rapporto è all’ultima reale chance di far monetizzare al Napoli un suo addio. Il suo nome è stato accostato soprattutto all’estero e di recente anche all’Arabia Saudita, soluzione che però non affascina, e alla MLS, campionato che invece potrebbe avere un appeal differente anche sull’ex PSV.

Calciomercato Napoli, l’ex intermediario su Lozano in Mls: apertura al campionato americano

Lozano, che ha chiuso la stagione dello scudetto con un infortunio, ha messo a referto solamente 4 gol ed altrettanti assist tra campionato e Champions, ma nel complesso è un calciatore che ha sempre detto la sua raccogliendo anche un minutaggio consistente.

Il numero 11 del Napoli potrebbe essere quindi alla fine della sua avventura all’ombra del Vesuvio, con il richiamo dall’estero che potrebbe farsi più intenso. Difficile vederlo in Arabia, mentre non è da accantonare l’ipotesi statunitense, come evidenziato dall’ex intermediario Alessandro Monfrecola intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’ durante ‘Punto Nuovo Sport Show’: “Lozano in MLS? Facevo fatica a vederlo in Arabia, ma in MLS potrebbe essere diverso. In Messico è vista come una lega molto competitiva, visto che i migliori giocatori del Paese sono tutti divisi tra campionato messicano e Major League Soccer. L’offerta è anche molto ricca per il Napoli, quindi non è una pista che escluderei del tutto”.

Aleggia quindi ancora qualche dubbio sul futuro del Chucky: “La permanenza al Napoli è un’incognita, ma troveranno una soluzione. Il Chucky è un ragazzo intelligente, sa bene che un anno fermo non gli farà bene”.