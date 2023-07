Chiesa al Napoli, i tifosi sognano: cosa succede

I tifosi del Napoli sognano: Federico Chiesa, esterno offensivo della Juventus, in azzurro. Ecco cosa sta succedendo

Gli azzurri, agli ordini di Rudi Garcia, sudano in quel di Dimaro, sede della prima parte del ritiro estivo, tra l’entusiasmo dilagante di quei tifosi che hanno deciso di far coincidere le loro vacanze estive con i primi ‘vagiti’ del Napoli dell’ex tecnico del Marsiglia e della Roma.

E’ l’onda lunga dell’ubriacatura collettiva per il terzo agognato scudetto azzurro. Comunque, dopo che si sono aggregati al gruppo tutti i nazionali, che hanno goduto di qualche giorno di vacanza in più per via degli impegni con le loro rappresentative nazionali, al centro dei dibattiti dei tifosi che affollano le gradinate del campo sportivo di ‘Carciato’, che ospita le sessioni di allenamento degli azzurri, i bar, le viuzze e le piazze del piccolo borgo della Val di Sole c’è, come ampiamente prevedibile, il calciomercato.

Chiesa al Napoli, sogno di una notte di mezza estate?

Finora di volti nuovi a Dimaro neanche l’ombra. Fatta eccezione per il rinnovo del prestito di Pierluigi Gollini, che nella scorsa stagione quando è stato chiamato in causa dall’ex tecnico Luciano Spalletti non ha fatto rimpiangere il titolare Alex Meret, il mercato in entrata degli azzurri è sostanzialmente fermo.

Insomma, i tifosi devono ancora attendere per fare la conoscenza dell’erede di Kim Min-Jae che a breve dovrebbe essere ufficializzato come nuovo calciatore del Bayern Monaco. Come è noto, in pole position per sostituire il difensore sudcoreano c’è Max Kilman del Wolverhampton. Ma i Wolves sono irremovibili rispetto alla loro valutazione di 41 milioni di euro, con gli azzurri che si sono fermati a 35 milioni.

Dunque, anche una società come il Napoli che ha i conti in regola e non ha problemi di liquidità ha le sue belle gatte da pelare in sede di calciomercato. Chi, invece, non ha problemi nel far galoppare la fantasia sono i tifosi che, intervistati dall’inviato a Dimaro del sito ‘SpazioNapoli’, hanno rivolto un accorato appello ad Aurelio De Laurentiis: “Sulla destra vogliamo Federico Chiesa, con lui prendiamo il quarto (scudetto, ndr)”.

Beh, difficile dare loro torto. Nonostante la scorsa tormentata stagione a causa del lungo e complicato recupero dal grave infortunio subito a gennaio del 2022, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Federico Chiesa è la freccia che manca nella faretra del Napoli per rendere l’attacco azzurro una macchina da gol ancor più letale di quanto lo sia stato nella scorsa stagione.

Tuttavia, per la sua cessione servono 60 milioni di euro più bonus. A queste cifre De Laurentiis neanche si siede al tavolo della trattativa. Dunque, Chiesa al Napoli è solo un sogno di una notte di mezza estate dei tifosi azzurri? Molto probabilmente sì. Nondimeno, sognare non costa nulla e, si sa, l’estate calcistica è fatta per abbandonarsi ai sogni.