Napoli ai piedi di Rebecca Staffelli: che scollatura

Rebecca Staffelli fa crollare Napoli ai suoi piedi: la speaker radiofonica mette in mostra una scollatura da capogiro.

Nota per essere la speaker radiofonica di Radio 105, Rebecca Staffelli ha esordito in TV giovanissima a soli 20 anni conducendo il programma Colpo di Tacchi su La 5, facendosi subito apprezzare.

Figlia del famoso inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli, l’uomo dei Tapiri d’Oro, Rebecca si è sempre dimostrata una ragazza versatile, prendendo anche parte al film Din Don in viste di attrice e partecipando alla serie tv omonima. Inoltre, Rebecca ha lavorato anche come modella e ciò ha permesso a tutti di poter apprezzare anche la sua bellezza e di conoscerla ancora meglio.

Rebecca ha come compagno Alessandro Basile, ex tronista di Uomini e Donne ed imprenditore e sebbene ci sia una differenza di 15 anni, i due sono molto innamorati. A mostrarlo è proprio la speaker radiofonica sul suo profilo Instagram dove spesso regala scatti assieme al compagno, ma non solo. Seguita da 158 mila followers, Rebecca posta molto volentieri foto dove mette in mostra il suo fisico meraviglioso, lasciando i fan senza fiato. E nell’ultimo post, la speaker radiofonica ha deciso di esagerare esibendo una scollatura vertiginosa.

Rebecca Staffelli da impazzire: la scollatura è da capogiro

Dopo un anno intenso, Rebecca Staffelli si sta godendo le vacanze ed un po’ di sano e meritato riposo. La speaker radiofonica, come mostrato da lei stessa sul suo profilo Instagram, ha deciso di trascorrere qualche giorno a Napoli ed ha messo la città partenopea ai suoi piedi con un post da far perdere la testa, mettendo in mostra tutta la sua bellezza e sensualità. Un post che ha lasciato davvero tutti a bocca aperta, dove la speaker radiofonica ha voluto esibire una scollatura vertiginosa.

Rebecca si è fatta scattare una foto sul lungomare di Mergellina e per l’occasione ha indossato un abito nero attillato che mette in mostra le sue forme ed una scollatura da capogiro che ha fatto alzare di netto le temperature già abbastanza bollenti nella città partenopea. A 24 anni, la speaker radiofonica dimostra di avere una bellezza abbastanza importante e la conferma sono i tanti likes e i tanti commenti ricevuti a questo post e non solo.

In molti, infatti, hanno sottolineato quanto sia meravigliosa, mentre alcuni hanno scritto come con lei Napoli appaia decisamente più bella. C’è anche chi ha voluto fare i complimenti alla madre per aver dato alla luce una bellezza simile, mentre altri ancora hanno scritto come la sua bellezza illumina la città campana. Insomma, Rebecca ha fatto centro in quel di Napoli e non solo e tutti si aspettano ora altri update simili che rendano l’estate indimenticabile.