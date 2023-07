Calciomercato Napoli, primo colpo di Meluso: affare da 20MLN

Il calciomercato del Napoli sta finalmente entrando nel vivo. Dopo alcune settimane di stallo, causa cessione di Kim ed arrivo di Meluso in dirigenza, il club campione d’Italia è pronto a mettere a segno il primo colpo della sua estate.

Dietro tutto questo, a quanto pare, ci sarebbe l’operato proprio del nuovo dirigente sportivo del Napoli, che insieme ai suo collaboratori ed all’area scout, è andato a scovare un giocatore che potrebbe fare proprio al caso di Rudi Garcia, visto che andrebbe a ricoprire un ruolo che al momento è scoperto nella formazione azzurra.

I dialoghi fra i club sono apertissimi e, stando alle ultime notizie, dalle parti di Dimaro le sensazioni sono super positive in merito ad un’imminente chiusura di quest’operazione. Il Napoli è dunque ad un passo dall’accogliere il suo primo acquisto di questo calciomercato.

Calciomercato Napoli, primo colpo in arrivo: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che a differenza delle rivali è leggermente indietro nella tabella di marcia quest’estate. Il club campione d’Italia ha però da fare veramente poco in questa sessione, visto e considerato che la base della squadra che ha vinto lo scudetto è rimasta invariata, proprio come richiesto da Rudi Garcia.

Al momento dei top è partito solo Kim Min Jae, giocatore che il Napoli starebbe provando a sostituire nel migliore dei modi in questo calciomercato. Nel corso delle ultime settimane tanti nomi sono stati accostati alla difesa degli azzurri, ma l’attenzione del direttore sportivo Meluso si sarebbe posata su un giocatore in particolare, che potrebbe rappresentare essere il primo colpo della sua era partenopea.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per sostituire Kim Min Jae in questo calciomercato, il Napoli avrebbe iniziato i dialoghi con la Dinamo Zagabria per Bosko Sutalo, difensore croato classe 2000 che ha un passato in Serie A fra Atalanta e Verona.

Calciomercato Napoli, Sutalo per la difesa: la Dinamo fissa il prezzo

Nome nuovo per la difesa del Napoli: si tratta di Bosko Sutalo, difensore croato classe 2000 della Dinamo Zagabria che in passato ha già giocato in Serie A.

L’ex Atalanta è entrato nel mirino di Meluso perché indicato essere un profilo giusto col quale andare a sostituire Kim Min Jae in questo calciomercato, sia da un punto di vista tecnico che economico, dato che le richieste Dinamo Zagabria sembrerebbero essere abbordabili.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club croato valuterebbe Sutalo fra i 15 ed i 20 milioni di euro, che rendono il classe 2000 un’alternativa economica al reale obiettivo del Napoli in questo calciomercato.

Napoli: Sutalo l’alternativa economica, la priorità è un’altra

Bosko Sutalo rappresenta essere l’alternativa economica del Napoli al reale obiettivo di quest’estate, ovvero Max Kilman. Il difensore inglese viene però valutato dal Wolverhampton ben 40 milioni di euro, cifre che Aurelio De Laurentiis non sarebbe risposto a sborsare per il momento.

Qualora i Wolves non abbasseranno le richieste per Kilman, il Napoli potrebbe provare l’affondo su Sutalo.