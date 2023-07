Juve, scambio da fantascienza: al posto di McKennie arriva una stella di Serie A

La Juve è pronta all’affare, piazzando McKennie riuscirà a prendere un top player dalla Serie A, voluto direttamente da Giuntoli.

La società bianconera vuole fare sul serio, puntando su un calciatore desiderato in Italia e in Europa, che potrebbe così cambiare il volto della squadra in campo.

La partenza della Juventus in America per la tournee estiva non distrae di certo il mercato, terreno che potrebbe essere fertile per i tifosi bianconeri. Proprio dalla meta negli Usa si sono capite alcune direttive importanti per la società, che ha convocato Weston McKennie per farlo giocare.

Non certo per trattenerlo in rosa, ma proprio per mostrarlo ulteriormente con prestazioni di livello nella sua patria. Una mossa che servirà, quindi, per far venire l’acquolina in bocca e preparare a uno scambio che farà molto discutere in Serie A.

Un big alla Juve, scambio con McKennie

Il centrocampista americano non è nei piani della Juventus, Giuntoli non lo ha messo fuori rosa ma ha comunque parlato di un calciatore in vendita. Il Leeds lo ha rimandato indietro dopo la retrocessione, che ha fatto sfumare anche i 31 milioni di riscatto previsti. La quotazione del mediano è importante, ma la Juve per ottenere il big seguito da tempo è pronta anche a investire, sarà una delle operazioni più importanti dell’estate. È previsto lo scambio McKennie-Koopmeiners con l’Atalanta, i bianconeri vogliono a tutti i costi l’olandese.

La scorsa stagione ha fatto maturare definitivamente il top player degli orobici, che ha segnato 10 gol in campionato (con due triplette a Torino e Monza) e quattro assist, ma soprattutto determinante per la qualificazione in Europa League. Calciatore di sostanza, protagonista anche al mondiale con l’Olanda, potrebbe così passare in bianconero, l’Atalanta vuole 40 milioni di euro, ma il fatto di seguire da tempo McKennie potrebbe far diminuire di molto la cifra.

La Juve andrà all’assalto, proporrà una decina di milioni più il mediano degli Usa, l’impressione è che avanzando di poco l’offerta potrebbe anche venirne a capo. Koopmeiners alla Juve completerebbe il reparto dei centrali di centrocampo, dando ai bianconeri un leader in mezzo al campo e che ben si completerebbe con tutti gli interpreti. La volontà del calciatore è di andare a Torino in maniera concreta e senza aspettare troppo tempo: per Giuntoli è l’obiettivo numero uno, dopo aver visto sfumare Milinkovic Savic in direzione Arabia.