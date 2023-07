Il Milan guarda in casa Napoli: che affare

Dopo aver messo a segno colpi importanti nella zona centrale del campo, il Milan pensa ad ulteriori rinforzi per il reparto avanzato.

Il Milan è senza dubbio una delle grandi protagoniste di questo calciomercato. Con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che ha fruttato circa 80 milioni di euro, la dirigenza si è mossa velocemente per consegnare a Stefano Pioli i rinforzi richiesti.

Loftus-Cheeck e Pulisic sono arrivati dal Chelsea per una spesa complessiva di circa 40 milioni di euro, mentre Reijnders è stato acquistato per circa 25 milioni dall’AZ Alkmaar dopo una lunga trattativa. Rinforzi importanti, che vanno ad aggiungere qualità importante alla rosa.

Ovviamente il Milan non ha chiuso così il proprio calciomercato. La società rossonera, infatti, sta pensando di rimpolpare il reparto avanzato. A tal proposito, uno degli obiettivi è stato individuato nel Napoli campione d’Italia.

Il Milan guarda in casa Napoli, il bomber è l’obiettivo: c’è l’ok di Pioli

Come già accennato, il Milan non sta solo pensando a rinforzare il centrocampo, ma anche l’attacco, che necessità di tasselli importanti.

Con il ritiro dal calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, e con un Origi che non convince ne tecnico ne società, aggiungere un tassello importante nel reparto avanzato è diventata una priorità per il Milan. Proprio per questo motivo, la dirigenza rossonera è pronta a bussare al Napoli per cercare di arrivare al bomber.

Stiamo parlando dell’argentino classe 1995 Giovanni Simeone. Il ragazzo si è reso protagonista di una buona stagione, nonostante chiuso da un fenomeno come Victor Osimhen. Sono nove le reti realizzate nella passata stagione, reti che hanno portato il Napoli a riscattarlo definitivamente dal Verona per circa 12 milioni di euro. Strapparlo ai partenopei non sarà facile, visto che per lasciarlo partire chiedono almeno 20 milioni.

Cifra importante, ma che il Milan sta pensando di investire per regalare un attaccante importante al proprio tecnico. Per convincere il cholito a sposare la causa rossonera, il tecnico è pronto a garantire un minutaggio maggiore di quello ottenuto a Napoli. Al momento il nome di Simeone è soltanto un’idea per il Milan, anche se nel corso delle prossime settimane i discorsi potrebbero essere approfonditi. Dopo solo un anno per l’attaccante argentino potrebbe essere arrivato già il momento di lasciare il club azzurro, con il Milan pronto ad approfittarne. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.