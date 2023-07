Antonella Fiordelisi bollente in piscina: fa impazzire i fan

Il Grande Fratello Vip le ha regalato una popolarità che prima non aveva. Ed ora Antonella Fiordelisi continua a fare proseliti sulle piattaforme social

E’ stata la più discussa, criticata e anche ammirata, tra i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Alla fine, pur non avendo vinto il reality, Antonella Fiordelisi può essere definita la vera trionfatrice del programma trasmesso in diretta sulle reti Mediaset.

Nonostante le polemiche e le accese discussioni andate in scena spesso e volentieri all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex talento della scherma italiana ha brillato per carattere e personalità. E a rendere tutto ancora più intrigante ha contribuito con ogni probabilità la relazione appassionata che la Fiordelisi ha avuto con il giovane osservatore di Forum, Edoardo Donnamaria.

Una storia viscerale e sincera nonostante i sospetti e le illazioni aizzati da qualcuno degli concorrenti all’interno del Bunker di Cinecittà. Antonella ed Edoardo non si sono curati delle malelingue e hanno vissuto intensamente la loro liaison. Una storia che si è conclusa qualche settimana dopo la fine del reality ma che i due hanno comunque provaot a tenere in piedi fino alla fine.

Adesso la Fiordelisi è tornata single e negli ultimi tempi ha dedicato la gran parte del suo tempo a curare la professione di modella in cui si sta rivelando quanto mai all’altezza delle sue colleghe più esperte e illustri. Dando per scontato che ormai la scherma appartiene al libro dei ricordi, la bella influencer campana sembra intenzionata a rimettersi in gioco davanti alle telecamere del piccolo schermo.

Antonella Fiordelisi in piscina è da infarto: il costume lascia senza fiato

Questi però sono progetti che andranno vagliati con attenzione a partire dal prossimo autunno. Ora è tempo di estate, di mare e di sole e approfittando del caldo bollente di questi giorni la Fiordelisi ha trascorso qualche giorno di vacanza per prendere un po’ di tintarella. Un momento che la bellissima ex schermitrice ha voluto condividere con i suoi fan postando uno scatto in costume sul suo profilo Instagram.

Occhi chiusi per non farsi accecare dal sole, occhiali scuri, abbronzata e con un due pezzi che lascia ben poco all’immaginazione: l’immagine che Antonella ha postato sulla sua bacheca ha raccolto in pochi minuti centinaia di migliaia di like e non poteva essere diversamente. E il milione e mezzo di followers che la segue sul suo profilo è destinato a crescere.