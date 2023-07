Bologna: novità epocale alle porte, tutto deciso

Una sorta di rivoluzione è in atto per il Bologna e sta dividendo in due la tifoseria, ma la società è fermamente intenzionata ad andare avanti.

La società vuole dare una sua precisa impronta, c’è una mossa decisa che farà molto discutere nel prossimo futuro. Le conferme però arrivano e Saputo ha intenzione di regalare un grandioso colpo per il presente e per il futuro.

Il Bologna nell’ultima stagione ha dimostrato di poter lottare anche per l’Europa. Dopo anni di vivacchiamento senza patemi in zona salvezza, la squadra di Thiago Motta è stata in ballo per la qualificazione in Conference League, valutando tanti giovani e soprattutto portando un gioco frizzante in campo.

Elementi di base da non disperdere, proprio perché la società è in ballo con un grande progetto. Qualcosa che fa discutere i tifosi, ma dalla decisione presa non si potrà più tornare indietro e sarà una sorta di rivoluzione copernicana per i rossoblù.

Bologna, ecco la mossa per il futuro

In molti si chiedevano quale poteva essere l’impronta di Saputo, che a Bologna ha garantito la Serie A con una squadra che per anni si è autogestita, sapendo trovare gioielli a poco per rivenderli poi a grandi cifre. Merito dello scouting e di Giovanni Sartori, mentre ora potrebbero arrivare nuove fonti di guadagno in maniera quasi del tutto inaspettata. C’è l’ok definitivo, si può partire: ci sarà il nuovo stadio nel 2027.

La nuova versione del Dall’Ara sta già scatenando i tifosi, divisi in due parti. Da una parte c’è chi considera tutto ciò quasi uno schiaffo alla storia. Dall’altra invece la consapevolezza di andare avanti, guardando al futuro e con un impianto di caratteristiche moderne e pienamente fruibile. È un progetto da 170 milioni di euro, di cui la maggior parte a carico della società rossoblù, solamente 40 mln saranno investiti dal Comune di Bologna: il nuovo Dall’Ara sarà pronto per il centenario dello stadio.

Il Bologna avrà uno stadio di proprietà, la base del progetto c’è. I felsinei saranno la prossima società italiana ad avere uno stadio in mano alla società, il tutto partirà dall’estate del 2024 e terminerà nel 2027, con i felsinei che per tre stagioni giocherebbero in uno stadio temporaneo. Ed è quest’ultimo caso che sta incuriosendo, sono state mostrate anche le prime foto del progetto a mostrare come la capienza si ridurrebbe di molto per i tifosi, prevedendo solamente 16mila posti per il pubblico.