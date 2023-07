Napoli, che numeri: svelati i prezzi della nuova campagna abbonamenti

Grande frenesia per il Napoli e la prossima campagna abbonamenti, sono stati infatti svelati i prezzi di quella nuova, vediamo i numeri e le date.

Il terzo scudetto ha portato grande entusiasmo tra i tifosi, tale soddisfazione rimarrà indelebile nel corso degli anni, ma il prossimo futuro intriga e non poco, motivo per il quale la curiosità su cosa accadrà è piuttosto evidente.

Nella prossima stagione i partenopei avranno modo di indossare la casacca con il tricolore, di certo tale novità susciterà molto interesse, oltre a verificare come verrà difeso il titolo appena conquistato. Anche se nel giro di poche settimane, le novità sono state molteplici, visti gli addii di tecnico e direttore sportivo: al posto di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli sono infatti arrivati Rudi Garcia e Mauro Meluso.

A livello di rosa, si aspetta come si evolverà il calciomercato, ma vi è da registrare una partenza illustre, come quella di Kim, tra i protagonisti assoluti del Napoli scudettato, il coreano in una sola stagione è riuscito ad imporsi come uno dei migliori centrali del campionato italiano, non facendo rimpiangere il partente Koulibaly. Nei suoi confronti vi è stato il vivo interesse del Bayern, con i bavaresi ad investire 50 milioni per aggiudicarsi le sue prestazioni. Gli altri protagonisti del tricolore sono ancora in rosa, compresi Raspadori e Simeone, rispettivamente riscattati da Sassuolo e Verona.

Napoli milionaria: svelati i numeri della campagna abbonamenti

In questi giorni, la squadra agli ordini di Rudi Garcia si sta preparando in vista dei primi incontri ufficiali, ma nel frattempo è appena iniziata il 21 luglio la campagna abbonamenti, inizialmente prevista per gli abbonati, a partire dal 2 agosto partirà invece la vendita libera, e si suddividerà in due tronconi: la FULL con 23 partite, compresi i match di Champions e gli ottavi di Coppa Italia, e quella italiana relativa alle gare del campionato.

Per quanto concerne l’abbonamento Italia, i prezzi sono i seguenti per i vecchi abbonati: si va dai 240 euro e 350 rispettivamente per Curva inferiore e superiore, distinti inferiori e superiori di 475 e 680 euro, infine Tribuna Nisida e Posillipo hanno costi di 950 e 1350 euro per guardare gli incontri di Serie A dei campioni nazionali.

Relativamente ai nuovi abbonati del Diego Armando Maradona, questi sono i prezzi: 280 e 450 euro per curva inferiore e superiore, distinti inferiori e superiori 580 e 800 euro, mentre per Tribuna Nisida e Posillipo l’abbonamento costerà rispettivamente 1100 e 1600 euro.

Tali costi saranno maggiorati per coloro i quali opteranno per la Versione Full. Da ricordare, come ogni dato potrà essere consultato in modo diretto sul sito ufficiale del Napoli in qualsiasi momento.