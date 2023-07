Colpo last minute: il Napoli guarda in casa Milan

Interessante intreccio di mercato tutto italiano. Potrebbe, infatti, decollare a sorpresa una trattativa tra le due squadre vincitrici degli ultimi due Scudetti: Napoli e Milan.

Attualmente non c’è nulla di concreto con gli azzurri che hanno intavolato solo discorsi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione: il calciatore potrebbe lasciare San Siro per raggiungere i partenopei.

Per arrivare alla fumata bianca tra Napoli e Milan, però, è necessario che s’incastrino alcuni pezzi del puzzle. Nello specifico, qualora i rossoneri dovessero operare un acquisto in entrata in quel reparto, la trattativa per la cessione del calciatore al Napoli potrebbe subire una repentina accelerata. Le dirigenze trattano, la trattativa sembra potersi incanalare su strade favorevoli.

Intreccio di mercato tra Napoli e Milan: il calciatore potrebbe ritrovare Garcia in azzurro

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia inizia a prendere forma. Fino ad ora, le uniche operazioni definite in entrata dai partenopei sono state le riconferme di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, riscattati rispettivamente da Sassuolo ed Hellas Verona.

In uscita, invece, si sono consumati due addii nel reparto arretrato. Il primo, più sofferto, è stato quello di Min-jae Kim, accasatosi al Bayern Monaco dopo che il club tedesco ha pagato la clausola rescissoria. Il secondo addio riguarda Bartosz Bereszynski, rientrato alla Sampdoria dopo il mancato riscatto degli azzurri. Con l’addio del polacco, e la possibile partenza di Zanoli in prestito, si è liberato uno slot come vice Di Lorenzo e le ultime idee dei partenopei portano ad un calciatore del Milan. Si tratta di Alessandro Florenzi, calciatore classe ’91 ex Roma e Paris Saint Germain.

In rossonero Florenzi è stato impiegato come alternativa a Calabria ma, nel caso in cui il Milan decidesse di investire su un giovane laterale difensivo, Florenzi potrebbe lasciare i rossoneri. Nel mirino del Diavolo, infatti, ci sono diversi nomi come Fresneda del Valladolid, Pedersen del Feyenoord e Singo del Torino.

Fresneda sembra attualmente il più difficile da raggiungere, mentre gli altri due obiettivi sono tutt’altro che proibitivi. Questo scenario potrebbe favorire il Napoli che in Florenzi troverebbe un calciatore dalla grande esperienza e di carisma. Inoltre, il prodotto del vivaio della Roma ritroverebbe al Napoli il tecnico Rudi Garcia con il quale ha condiviso l’esperienza in giallorosso. La trattativa non è ancora decollata, ma ben presto Rudi Garcia potrebbe riabbracciare il calciatore italiano in azzurro.