Tarda ad arrivare il primo rinforzo del Napoli. Occorrono 20 milioni di euro: il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, fa marcia indietro

Il Napoli è una delle poche società ad avere i conti in regola e a non avere problemi di liquidità. Eppure il mercato in entrata del club azzurro è ancora fermo al palo.

A prescindere dal rinnovo del prestito del portiere Pierluigi Gollini, nella casella ‘arrivi’ campeggia, infatti, ancora lo zero. E dire che il Napoli ha perso una pedina fondamentale come il sudcoreano Kim Min-Jae di cui a breve verrà ufficializzato il suo trasferimento al Bayern Monaco.

Ebbene, al momento tanti tanti per l’erede del migliore difensore della Serie A nella passata stagione ma nessuna fumata bianca. Insomma, il neodirettore sportivo Mauro Meluso, insediatosi da pochi giorni, ha il suo bel daffare per consegnare a Rudi Garcia, che ha raccolto la pesante eredità del timoniere del terzo scudetto, Luciano Spalletti, una squadra in grado di bissare lo stratosferico rendimento della passata stagione.

Lo Celso, servono 20 milioni: De Laurentiis si tira indietro

Tuttavia, l’erede di Kim Min-Jae non è l’unica spina del neodirettore azzurro. Anche il centrocampo è orfano di alcuni calciatori e altri, come Piotr Zielinski, potrebbero salutare nelle prossime settimane.

Dunque, come detto, Mauro Meluso e i suoi collaboratori sono chiamati agli straordinari anche perché la nuova stagione è alle porte e sono tanti i nomi accostati al Napoli da vagliare. L’ultimo in ordine di tempo a essere stato avvicinato al club azzurro è Giovani Lo Celso, 27enne Nazionale dell’Albiceleste che è ritornato al Tottenham dopo il prestito, nell’ultima annata, al Villarreal. Orbene, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Napoli è davvero interessato all’argentino degli Spurs ma ancora una volta il patron azzurro, Aurelio De Lurentiis, ha trovato pane per i suoi denti.

La richiesta per il cartellino del calciatore di Rosario è di 20 milioni di euro, bonus esclusi, con il Presidente degli Spurs, Levy, che intende capitalizzare cedendo a titolo definitivo un calciatore che non rientra più nei piani societari. Tuttavia, propria la volontà di liberarsi di un esubero potrebbe indurre Levy a ritornare sui suoi passi rendendo così possibile il closing dell’operazione alle condizioni del Napoli.

Comunque, con il calciatore c’è stato finora solo un sondaggio per capirne le richieste d’ingaggio e soprattutto il gradimento della destinazione Napoli, con l’ex del Villarreal che ha aperto al trasferimento all’ombra del Vesuvio. Dunque, la strada per arrivare a Lo Celso è ancora lunga, tuttavia ci sono fondate speranze che il 27enne Nazionale argentino possa essere un rinforzo dei campioni d’Italia.