Scambio e colpo in Serie A: magia Napoli

Il Napoli si guarda intorno a caccia delle migliori occasioni di calciomercato. Dal Bari potrebbe arrivare anche un calciatore utile ad imbastire un’altra trattativa altrove

L’ultima stagione per la famiglia De Laurentiis è stata a dir poco trionfale. In Serie A il Napoli ha dominato in lungo e in largo riportando in Campania uno scudetto meritatissimo e che mancava da ben 33 anni. In Serie B il Bari presieduto da Luigi De Laurentiis ha invece sfiorato una grande promozione attraverso i playoff perdendo la grande chance solamente al fotofinish contro il Cagliari.

C’è mancato quindi pochissimo per la grande impresa dei pugliesi della famiglia De Laurentiis. Una stagione che ha comunque messo in mostra il talento di diversi elementi della rosa dei ‘galletti’, con uno in particolare che potrà muovere anche il mercato estivo. Si tratta del centravanti Walid Cheddira, classe 1998 in grado di mettere a referto ben 17 gol in campionato e 5 in Coppa Italia, confermando attraverso i numeri una crescita importante che lo ha portato persino a giocare il Mondiale col Marocco.

Un’annata quasi da incorniciare per Cheddira che ha quindi attirato le mire di alcuni club di Serie A tra cui la Salernitana. Sempre in Campania potrebbe però essere il Napoli a sferrare il colpo decisivo con un cambio di maglia, che eventualmente sarebbe solo momentaneo. Il nome del bomber marocchino potrebbe infatti incastrarsi in un disegno ancora più grande dal punto di vista del calciomercato.

Calciomercato Napoli, anche gli azzurri interessati a Cheddira: incastro con Baldanzi

Nato a Loreto ma di nazionalità marocchina, Cheddira è un autentico girovago dei nostri campionati, e in questa estate potrebbe anche cambiare nuovamente maglia. A Salerno potrebbe naturalmente giocarsi le proprie carte in una squadra che lotta per la salvezza, mentre a Napoli sarebbe esclusivamente di passaggio.

Cheddira infatti potrebbe anche essere acquistato dagli azzurri per poi essere ceduto in prestito ad un’altra squadra per porre le basi di un altro affare molto importante. Nello specifico il marocchino diventerebbe una pedina di rilievo per l’Empoli, che potrebbe ottenerlo a titolo temporaneo, assicurandosi un attaccante in trend positivo e voglioso di stupire anche in Serie A proseguendo la propria crescita.

Il Napoli potrebbe quindi prenderlo dal Bari e girarlo ai toscano ottenendo in cambio prelazione per Tommaso Baldanzi, trequarti classe 2003 accostato agli azzurri, ma anche ad altre big di Serie A nei mesi scorsi. Il fantasista di Poggibonsi ha dimostrato tecnica e qualità sopraffina, e soprattutto ampi margini di miglioramento dopo un’annata da 26 presenze e 4 gol in campionato.