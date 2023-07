Copertina piccante: Annalisa, il vestito è tutto aperto

Annalisa seduce i suoi fan nella nuova prestigiosa copertina di rivista che le è stata dedicata, in cui si celebra il suo ennesimo successo.

È una delle persone del momento in Italia, e viene da una striscia di successi da fare invidia al Napoli fresco campione nazionale. Col calcio ha poco o nulla a che fare, ma Annalisa è in questo momento una delle voci più ascoltate nel nostro paese, grazie alle sue numerose hit. E oltre a essere una grande star della musica che sta facendo incetta di record e riconoscimenti, è anche una bellissima donna, che ha ormai conquistato il cuore dei numerosi fan che la seguono pedissequamente sui social.

Nata a Savona il 5 agosto 1985, Annalisa Scarrone, o più semplicemente Annalisa, ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico grazie alla televisione. Nel 2011 è infatti arrivata seconda al talent show di Canale 5 ‘Amici di Maria De Filippi’, vincendo però il Premio della Critica. Da lì la sua carriera è decollata, con la pubblicazione di ben sette album di studio nell’arco di nove anni, da ‘Nali’ (2011) a ‘Nuda’ (2020).

Una fama alimentata, oltre che da dischi e concerti, ancora una volta dalla televisione. Annalisa ha infatti preso parte a ben cinque edizioni del Festival di Sanremo, arrivando fino al terzo posto nel 2018 con il brano ‘Il mondo prima di te’. Ma non solo, perché, anche se pochi lo ricordano, tra il 2015 e il 2019 ha anche condotto ‘Tutta colpa di…’, un programma di divulgazione scientifica su Italia 1. Quello per la scienza è l’altro grande amore della cantante ligure dopo la musica, non a caso nel 2009 si è laureata in Fisica presso l’Università degli Studi di Torino.

Annalisa alla conquista d’Italia: copertina da urlo su ‘Vanity Fair’

Nell’ultimo anno, la sua carriera ha visto un’altra grande accelerata, a partire dal successo della canzone ‘Bellissima’. Attualmente, la nuova star del pop italiano è in classifica con ben due singoli, ‘Mon Amour’ e ‘Disco Paradise’, realizzato assieme a Fedez e gli Articolo 31. Non stupisce allora che una prestigiosa rivista di lifestyle come ‘Vanity Fair’ l’abbia voluta sulla sua nuova copertina, dedicandole l’ultimo numero.

Annalisa compare tutta in rosso, indossando un elegantissimo abito lungo con profonda scollatura frontale. Una posa da diva, per lei che è ormai da tempo un’icona di stile e sensualità, come ben sanno i suoi 2 milioni di follower su Instagram. Insomma, è proprio un momento perfetto, quello che sta vivendo la popstar italiana, e non unicamente in termini di carriera. Infatti, lo scorso 23 giugno Annalisa si è anche sposata con Francesco Muglia, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere, nel magico scenario di Assisi.