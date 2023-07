Beffa Napoli, salta il colpo: tifosi senza parole

Il Napoli targato mister Rudi Garcia vede sfumare un importante obiettivo di calciomercato: l’attaccante può trasferirsi in Arabia Saudita

I Campioni d’Italia vogliono mantenere elevata l’asticella. Ma affinché ciò accada non è possibile prescindere dalla sessione estiva di calciomercato. Rudi Garcia è un tecnico vicino alla filosofia calcistica di Luciano Spalletti, ma le differenze ovviamente non mancano.

Di conseguenza, il patron Aurelio De Laurentiis dovrà cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze del proprio allenatore, con l’intento di difendere lo Scudetto conquistato meritatamente sul campo nei mesi scorsi. Ad ogni modo, non sarà affatto semplice per il Napoli ripartire con la stessa tenacia messa in mostra nell’ultima strabiliante stagione. Da questo punto di vista le perdite alquanto pesanti di certo non aiutano.

In primis mister Spalletti, che non se l’è sentita di proseguire il percorso intrapreso un paio di anni fa e ha preferito prendersi un periodo di pausa, per riflettere più serenamente sul da farsi. Inoltre, l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli è passato ai rivali della Juventus e Kim si è unito ufficialmente al Bayern Monaco di Tuchel, nella speranza di riuscire a trionfare un giorno pure in Champions League.

Insomma, gli azzurri hanno perso dei pezzi assai rilevanti nelle scorse settimane, ma nel contempo si stanno avvicinando al rinnovo del contratto di Victor Osimhen. In più, ovviamente, la dirigenza partenopea sta lavorando per garantire a Garcia le prestazioni di un valido rimpiazzo del difensore centrale sudcoreano. In pole, al momento, ci sarebbe Kilman del Wolverhampton, anche se tale operazione è decisamente onerosa.

Attenzione, poi, alla pista che porta al nome di Maxence Lacroix del Wolfsburg, profilo di 23 anni dai costi più contenuti. E rimane in piedi anche l’ipotesi Kevin Danso, difensore di proprietà del Lens nonché uno dei talenti più intriganti nel panorama calcistico europeo. Intanto, i partenopei potrebbero dover rinunciare ad una pedina abbastanza rilevante, che stuzzica la fantasia dei tifosi.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Premier in salita: può andare in Arabia Saudita

Stiamo parlando di Allan Saint-Maximin, esterno d’attacco in forza al Newcastle. Il francese classe ’97 (26 anni compiuti lo scorso 12 marzo) non è centrale nei progetto tecnico dei ‘Magpies’, i quali lo lascerebbero partire a fronte di un’offerta ritenuta congrua al valore del calciatore.

L’ex Monaco, dunque, sembra destinato a lasciare la Premier League, ma un eventuale trasferimento in quel di Castel Volturno appare complicato. Al Napoli Saint-Maximin piace non poco e gli azzurri lo seguono in vista di una probabile partenza di Hirving Lozano. Il club di De Laurentiis, però, deve fare i conti con la concorrenza agguerrita dell’Al-Ahli.

Stando a quanto riferisce il noto insider di mercato Santi Aouna, la compagine saudita sarebbe attualmente in trattativa con il Newcastle per l’acquisto di Saint-Maximin. Offerta vicina ai 25 milioni di euro per il cartellino, mentre per il giocatore pare sia pronto un contratto da 12/15 milioni di euro netti a stagione. Il Napoli, neanche a dirlo, non può competere con cifre di questa portata. Decisiva sarà la volontà del calciatore.