Calciomercato, Napoli beffato: super colpo dalla Viola

Il calciomercato in entrata del Napoli deve ancora entrare nel vivo, e l’impressione è che i campioni d’Italia rispetto alle altre concorrenti siano in terribile ritardo.

L’uscita di Kim Min Jae avrebbe dovuto smuovere immediatamente la società partenopea che, invece, al momento deve ancora individuare un degno sostituto del coreano. Questo non fa che andare ad intaccare la preparazione di Rudi Garcia che, senza il suo difensore titolare, può fare ben poco. La difesa è però solo uno dei reparti nei quali il Napoli vuole andare ad investire inquietante questo calciomercato, ma c’è bisogno di una svolta immediata, perché gli obiettivi stanno piano piano sfumando tutti.

L’ultimo di questi è freschissimo, dato che il Napoli è stato beffato nella corsa ad un giocatore della Fiorentina, profilo che da tempo gli azzurri monitoravano.

Calciomercato, Napoli beffato: la Fiorentina lo manda altrove

Il Napoli sulla tabella di marcia è decisamente indietro rispetto alle sue concorrenti, visto che ad oggi i campioni d’Italia hanno solo venduto, e non acquistato, in questo calciomercato. Gli addii di Giuntoli e Kim hanno inizialmente scombussolato i piani di Aurelio De Laurentiis che, assistito ora da Meluso, ha intenzione di ingranare finalmente la marcia giusta per rinforzare la rosa di Rudi Garcia quest’estate.

C’è però bisogno di darsi una mossa, ed anche importante, visto che tutti gli obiettivi che il Napoli stava monitorando stanno piano piano svanendo. I reparti nei quali i campioni d’Italia dovranno investire sono diversi, ma come detto a furia di prendere tempo i giocatori che più piacevano hanno optato per destinazioni diverse, stanchi di aspettare ovviamente, come successo anche con quello che poteva essere l’ideale sostituto di Kim Min Jae.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, il Napoli vede una volta e per tutte chiudersi la pista che portava ad Igor in questo calciomercato, visto che il difensore della Fiorentina alla fine si trasferirà al Brighton di De Zerbi.

Napoli, Igor va al Brighton: le cifre dell’affare

Fra i tanti nomi che il Napoli stava seguendo per il post Kim c’era sicuramente anche quello di Igor della Fiorentina, difensore roccioso che avrebbe potuto fare sicuramente al caso di Rudi Garcia, peccato che l’ex SPAL si trasferirà in Premier League in questo calciomercato.

Il brasiliano, infatti, nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Brighton di De Zerbi, che per battere la concorrenza dei campioni d’Italia verserà nelle casse della Fiorentina circa 20 di milioni di euro, 17 di parte fissa e 3 di bonus facilmente raggiungibili.

Calciomercato, beffa Igor per il Napoli: visite mediche col Brighton già fissate

Se pure il Napoli volesse fare un tentativo in extremis per Igor non ce la farebbe, visto e considerato che il Brighton ha già tutto pronto per il suo colpo a difesa. Stando a TMW, infatti, le Seagulls avrebbero anche prenotato per il week.end le visite mediche che l’oramai ex giocatore della Fiorentina dovrà svolgere prima di firmare il suo contratto col club di Premier League.

La lista per il post Kim del Napoli si accorcia dunque sempre di più, con l’ipotesi Kilman che a questo punto prende sempre più quota.